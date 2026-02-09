Estos son los bancos en Colombia con mayor rentabilidad en bolsillos de ahorro en 2026

Guardar dinero sin que pierda valor por la inflación se volvió una prioridad para miles de colombianos. En respuesta, los bancos y neobancos han fortalecido productos como cajitas, bolsillos de ahorro y cuentas parqueadero, que pagan una rentabilidad efectiva anual (E.A.) definida por cada entidad y su esquema de condiciones. Para 2026, la tendencia es lo que antes era un diferencial exclusivo de los neobancos ya fue adoptado por la banca tradicional. Hoy, entidades como Pibank, AV Villas, Finandina, Banco Popular y BBVA compiten por atraer ahorradores con tasas que rondan, y en algunos casos superan, el 10% E.A. Lea más: “Colombia será el primer país con nuestro portafolio completo desde el día uno”: CEO del neobanco Revolut

Pibank lidera el ranking con rentabilidad del 11% E.A.

Pibank se posiciona como la entidad con la tasa más alta del mercado, al ofrecer una rentabilidad de 11% E.A. Su modelo no funciona exactamente como cajitas tradicionales, sino más como una cuenta parqueadero, ya que no está diseñada para transacciones diarias. La ventaja es la flexibilidad operativa, según Pibank, los usuarios pueden abrir varias cuentas desde la app, sin nuevos requisitos, y destinarlas a objetivos específicos. Por eso, muchos clientes las usan como si fueran bolsillos de ahorro, pero con una de las mejores rentabilidades disponibles. Según la entidad, este esquema permite cumplir metas de ahorro de manera ordenada y rentable.

Según un comunicado de Nu, a partir del 6 de febrero de 2026 y durante todo el mes, los rendimientos de las Cajitas de Ahorro aumentan de 8,25% a 8,75% efectivo anual.

AV Villas: la banca tradicional entra fuerte al juego

En el segundo lugar aparece AV Villas, con una rentabilidad de 10,5% E.A., una señal clara de cómo la banca tradicional le está haciendo frente a las billeteras digitales. Gerardo Hernández, presidente del banco, explicó que los bolsillos con rentabilidad hacen parte de su estrategia para fortalecer los hábitos de ahorro, la planificación financiera y una experiencia digital simple. “La principal motivación de la rentabilidad es que los clientes no realicen retiros durante el tiempo que decidieron mantener los recursos en el bolsillo”, señaló.

Banco Popular, Finandina y BBVA: tasas cercanas al 10%

El ranking también incluye a Banco Popular, Finandina, Lulo Bank, Ban100 y BBVA, con rentabilidades que se mueven entre 10% y 10,1% E.A., aunque con condiciones particulares. Banco Popular, por ejemplo, ofrece una tasa de 10,15% E.A., pero solo para ahorros superiores a $50 millones. Finandina paga 10% E.A. desde montos mucho más bajos, ahorros desde $1, lo que amplía el acceso a pequeños ahorradores. BBVA Colombia se destaca con su producto Ahorro Fijo, que combina rentabilidad y flexibilidad. Permite pactar plazos de 90, 180 o 360 días, manteniendo disponibilidad de los recursos. Rosa Torres, directora de Pasivos de banca minorista de BBVA, explicó que esta cuenta remunera saldos desde $5 millones y puede alcanzar una rentabilidad de hasta 10% E.A. a 360 días.

Lulo Bank y Ban100: distintos esquemas, mismo objetivo

Lulo Bank maneja un esquema de tasas diferenciado. El bolsillo asociado a la cuenta base ofrece alrededor de 7,5% E.A., mientras que Lulo Pro concentra la tasa más alta del portafolio, de hasta 10%, según los requisitos de uso. Su CEO, Ignacio Giraldo, coincide en que la rentabilidad busca incentivar la permanencia del ahorro. “La principal motivación de la rentabilidad es que los clientes no realicen retiros durante el tiempo que decidieron mantener los recursos en el bolsillo”. Ban100, por su parte, asegura que no es necesario crear bolsillos para obtener ganancias. Con su cuenta de ahorro 100pre, los clientes reciben rentabilidad desde el primer peso ahorrado, con una tasa actual de 10% E.A.

Ignacio Giraldo, CEO Lulo Bank.

Davibank y Banco Agrario: opciones con tasas moderadas