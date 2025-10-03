Las marcas paisas más queridas: Bancolombia, Éxito y EPM lideran el corazón de los antioqueños en 2025

El estudio “Las marcas paisas más queridas por los antioqueños”, elaborado por la consultora global Shift Porter Novelli Colombia, revela que el cariño por las compañías de Medellín está más vivo que nunca.
En el último año, las menciones digitales sobre estas marcas crecieron 195%, confirmando que, más allá de productos y servicios, se han convertido en símbolos de confianza, orgullo y pertenencia.
La medición ubica a Bancolombia en el primer lugar del ranking, seguido por Grupo Éxito, Grupo Argos y EPM, gracias a su permanencia, proyectos comunitarios y relevancia cívica.
Marcas tradicionales como Vélez y Leonisa también entraron al top 10, por su capacidad de transformar la herencia artesanal y de diseño en propuestas contemporáneas que generan cercanía cultural.
“Este estudio muestra cómo las marcas paisas logran sostener vínculos de confianza y cercanía en el tiempo. Nuestro propósito es ofrecer a las compañías herramientas para entender esas dinámicas y fortalecer su conexión con la gente”, explicó Gonzalo Piñeros, gerente general de Shift Porter Novelli Colombia.