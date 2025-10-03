Las marcas paisas más queridas: Bancolombia, Éxito y EPM lideran el corazón de los antioqueños en 2025

El estudio “Las marcas paisas más queridas por los antioqueños”, elaborado por la consultora global Shift Porter Novelli Colombia, revela que el cariño por las compañías de Medellín está más vivo que nunca. En el último año, las menciones digitales sobre estas marcas crecieron 195%, confirmando que, más allá de productos y servicios, se han convertido en símbolos de confianza, orgullo y pertenencia. La medición ubica a Bancolombia en el primer lugar del ranking, seguido por Grupo Éxito, Grupo Argos y EPM, gracias a su permanencia, proyectos comunitarios y relevancia cívica. Lea más: Empresas paisas registraron caída del 4,5% en sus ingresos a junio Marcas tradicionales como Vélez y Leonisa también entraron al top 10, por su capacidad de transformar la herencia artesanal y de diseño en propuestas contemporáneas que generan cercanía cultural. “Este estudio muestra cómo las marcas paisas logran sostener vínculos de confianza y cercanía en el tiempo. Nuestro propósito es ofrecer a las compañías herramientas para entender esas dinámicas y fortalecer su conexión con la gente”, explicó Gonzalo Piñeros, gerente general de Shift Porter Novelli Colombia.

Top 10 de las marcas paisas más queridas en 2025

Cómo se midió el amor por las marcas paisas

El estudio combina tres dimensiones clave: 1. Escucha social: análisis del share of voice, sentimiento y picos de conversación digital en Antioquia durante los últimos 12 meses. 2. Fuentes públicas: revisión de prensa, reportes de reputación y valor de marca. 3. Análisis cultural: interpretación de códigos paisas presentes en narrativas y rituales que generan identificación. “En un mercado de competencia feroz y consumidores cada vez menos leales, la pregunta es cómo lograr que una marca deje de ser reconocida y pase a convertirse en parte de la identidad de la gente”, enfatizó el informe. Puede conocer: Grupo EPM, D1 y Postobón, las empresas más poderosas de Colombia: ranking de Supersociedades

El Brand Love Index 2025: medir con el corazón y la identidad

La discusión no se limita a Antioquia. El tema lo aborda el Brand Love Index 2025, un estudio pionero en Colombia realizado por Cluster Research, con metodología del profesor Richard Bagozzi de la Universidad de Michigan, referente global del marketing. Este índice reveló las marcas más queridas por los colombianos en general. En orden alfabético, figuran: Alpina, Arroz Diana, Arturo Calle, Bancolombia, Chocolatina Jumbo, Cine Colombia, Colsubsidio, Crepes & Waffles, Cueros Vélez, Frisby, Juan Valdez, Kaley, Mercado Libre, Nequi, Nivea, Nubank, Ramo, Samsung, Seguros Sura y Totto. Sectores como el entretenimiento logran un fuerte vínculo por su asociación con la diversión y la comunidad. Otros, como los servicios financieros y las confecciones, han ganado terreno al presentarse como aliados cercanos a las necesidades reales de la gente. Conozca más: EPM, Éxito e Isagen, las empresas antioqueñas que más facturaron en 2024

Una medición más profunda: del Top of Mind al Top of Self