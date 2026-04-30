“Algo salió mal”: aplicación de Bancolombia presenta fallas este jueves 30 de abril

Este 30 de abril, en plena jornada de pagos de nómina, usuarios en redes sociales reportaron nuevamente la caída de la aplicación móvil de Bancolombia, la entidad financiera más grande del país. Las fallas afectaron el acceso tanto a la app como a la sucursal virtual para personas, generando dificultades para consultar saldos, realizar transferencias y otras operaciones digitales en un momento de alta demanda. Le puede gustar: Bancolombia asegura que superó caída y normaliza servicios digitales y físicos La situación es preocupante, pues hay que recordar que también experimentó una grave caída en sus servicios digitales, incluyendo la app Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual, entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero de 2026, extendiéndose las intermitencias por más de 24 horas. La falla generó fallos masivos para consultar saldos y transferir, se debió a problemas en la plataforma tecnológica. A través de su cuenta oficial en la red social X, el banco reconoció los inconvenientes y explicó que presentaba problemas para el ingreso a sus canales digitales. “Hola. En este momento tenemos inconvenientes para el ingreso a la Sucursal Virtual Personas y a la app Mi Bancolombia. Mientras tanto haz tus transacciones en cajeros automáticos o corresponsales bancarios”, señaló la entidad en su comunicación. La caída del servicio coincidió con uno de los días de mayor flujo de transacciones del mes, lo que amplificó el impacto entre los usuarios. Aunque la entidad no detalló las causas de la falla ni el tiempo estimado de solución, recomendó el uso de canales físicos mientras restablece la operación digital, en medio de las quejas reportadas por clientes en redes sociales. Según cifras recientes, Bancolombia cerró 2025 con más de 27 millones de usuarios y más de 3.600 millones de transacciones digitales realizadas en el año. Entérese: La historia detrás de los cinco días de odisea para más de 20 millones de clientes de Bancolombia