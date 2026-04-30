“Algo salió mal”: aplicación de Bancolombia presenta fallas este jueves 30 de abril

Este 30 de abril, en plena jornada de pagos de nómina, usuarios en redes sociales reportaron nuevamente la caída de la aplicación móvil de Bancolombia , la entidad financiera más grande del país.

Las fallas afectaron el acceso tanto a la app como a la sucursal virtual para personas, generando dificultades para consultar saldos, realizar transferencias y otras operaciones digitales en un momento de alta demanda.

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La situación es preocupante, pues hay que recordar que también experimentó una grave caída en sus servicios digitales, incluyendo la app Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual, entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero de 2026, extendiéndose las intermitencias por más de 24 horas. La falla generó fallos masivos para consultar saldos y transferir, se debió a problemas en la plataforma tecnológica.