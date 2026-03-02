Expoinmobiliaria 2026 tuvo 19.800 visitantes y presentó 518 proyectos inmobiliarios

En un momento clave para la reactivación del sector constructor en el país, la versión 25 de Expoinmobiliaria ratificó la confianza de los colombianos en la vivienda como motor de inversión, desarrollo económico y bienestar social. Durante tres días, el recinto de Plaza Mayor Medellín reunió a 19.838 visitantes, una cifra superior a la registrada en la edición anterior, lo que consolidó la feria como uno de los eventos más relevantes para la promoción de proyectos inmobiliarios y la generación de oportunidades reales de acceso a vivienda.

El encuentro reunió a empresas constructoras, entidades financieras, cajas de compensación familiar y entidades gubernamentales, evidenciando el trabajo articulado entre el sector público y privado. Esta integración permitió ofrecer soluciones integrales en financiación, subsidios, asesoría y acompañamiento para familias, compradores e inversionistas.

518 proyectos y nuevas tendencias de inversión inmobiliaria

Expoinmobiliaria 2026 presentó una oferta histórica de 518 proyectos inmobiliarios y contó con la participación de 87 expositores, reflejando el dinamismo del sector y su capacidad para seguir generando empleo, inversión y crecimiento económico en Antioquia. La feria también evidenció el auge de nuevas oportunidades de inversión. Entre ellas se destacan proyectos para renta corta, desarrollos multifamily y propuestas de coliving, alternativas que amplían las opciones para quienes buscan diversificar su patrimonio y generar ingresos a través de nuevos modelos de negocio en el mercado inmobiliario.

Mateo Lezcano, gerente comercial de Esférica, empresa afiliada al gremio, señaló que el mercado está mostrando un cambio en el perfil del inversionista. “El mercado está evidenciando un cambio en el perfil del inversionista, que hoy busca alternativas inmobiliarias con mayor eficiencia en rentabilidad y menores montos de entrada”, explicó. Por su parte, el gerente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza Posada, destacó que los resultados del evento reflejan el papel estratégico de la construcción dentro de la economía nacional. “La vivienda continúa siendo uno de los principales motores de desarrollo del país e igualmente en Antioquia. Espacios como Expoinmobiliaria demuestran que, mediante el trabajo conjunto entre el sector público, privado y financiero, es posible generar confianza, dinamizar la economía y acercar a más familias colombianas al sueño de tener vivienda propia”, afirmó.

Loaiza subrayó que los resultados de la feria dinamizarán por lo menos 34 subsectores de la economía, generando oportunidades de empleo en áreas como la provisión de insumos y materiales para la construcción. Además, resaltó que los proyectos impulsados permiten continuar generando empleo masivo para más de 400.000 trabajadores. Según el dirigente gremial, la alta asistencia y la vocación de compra e inversión evidenciada durante el evento ratifican el ánimo de adquisición de vivienda nueva en Antioquia. “Esto demuestra que en Antioquia sí es un buen momento para comprar vivienda y que hay confianza inversionista de los empresarios del sector en la región, así como confianza de las familias antioqueñas en el sector inmobiliario y de la construcción”, señaló.

Construcción sostenible: 239 proyectos con criterios ambientales

Más allá del impacto económico, la feria también reflejó avances hacia modelos de desarrollo urbano más sostenibles. De los 518 proyectos exhibidos, 239 incorporan criterios de construcción sostenible y el 28 % cuenta con certificaciones ambientales.

Este enfoque se alinea con las tendencias globales de desarrollo urbano responsable y demuestra que el sector no solo busca dinamizar la economía, sino también avanzar hacia prácticas que reduzcan el impacto ambiental y promuevan ciudades más sostenibles. La vivienda se mantiene como pilar de desarrollo social y económico. Más allá de las cifras de asistencia y oferta, Expoinmobiliaria 2026 dejó un resultado contundente: miles de familias avanzaron en decisiones que representan estabilidad, patrimonio y calidad de vida.