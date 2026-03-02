Expoinmobiliaria 2026 tuvo 19.800 visitantes y presentó 518 proyectos inmobiliarios

En un momento clave para la reactivación del sector constructor en el país, la versión 25 de Expoinmobiliaria ratificó la confianza de los colombianos en la vivienda como motor de inversión, desarrollo económico y bienestar social.
Durante tres días, el recinto de Plaza Mayor Medellín reunió a 19.838 visitantes, una cifra superior a la registrada en la edición anterior, lo que consolidó la feria como uno de los eventos más relevantes para la promoción de proyectos inmobiliarios y la generación de oportunidades reales de acceso a vivienda.