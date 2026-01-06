Sector automotor pide reglas claras para enfrentar retos como los aranceles a las importaciones

El sector automotor colombiano observó en 2025 uno de sus mejores desempeños recientes, impulsado por la recuperación de la demanda de vehículos, motocicletas y el mercado de partes, piezas y accesorios.

La industria destacó que al final del año 2025 la comercialización superó los 250.000 vehículos nuevos y más de un millón de motocicletas, consolidando al país como uno de los mercados más dinámicos de la región. Este resultado también se reflejó en la posventa. Al cierre del tercer trimestre del año 2025, el mercado de partes, piezas y accesorios reportó un crecimiento superior al 13% frente a 2024, evidenciando una mayor actividad comercial asociada al mantenimiento y la reparación del parque automotor. “Cerramos un año con cifras muy positivas para toda la cadena del sector automotriz. Vehículos, motocicletas y posventa muestran una dinámica favorable que impulsa el empleo y la actividad económica. Nuestra expectativa es que esta tendencia se mantenga en 2026, siempre que existan reglas claras y coherentes con la realidad de la industria”, expresó Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes.

Los desafíos para este 2026

Pese a este balance positivo, el sector enfrenta desafíos estructurales concentrados en el frente regulatorio. Durante 2025, la industria operó en un entorno de incertidumbre ante la posible imposición de aranceles a la importación de partes y piezas, así como por los cambios de enfoque en la política de reindustrialización y protección de la producción nacional.

“Las políticas restrictivas no han demostrado ser efectivas para fortalecer la industria. Hoy, mientras el ensamble de vehículos es limitado, el ecosistema de las motocicletas genera empleo, dinamiza el comercio, aporta impuestos y abre oportunidades de exportación. El país necesita decisiones técnicas, estables y alineadas con la realidad global del sector”, señaló Pineda. En paralelo, la llegada de vehículos híbridos y eléctricos, junto con la expansión de nuevas marcas internacionales, empieza a transformar la estructura del mercado. Aunque este proceso aún no se refleja plenamente en la demanda de posventa, sí exige que importadores, distribuidores y talleres fortalezcan capacidades técnicas y se preparen para atender una movilidad en evolución.

Durante 2025, el mayor crecimiento del mercado de partes se concentró en productos de desgaste y mantenimiento, como lubricantes, frenos, suspensión y amortiguadores. Este comportamiento está directamente relacionado con la antigüedad del parque automotor colombiano, donde los vehículos tienen un promedio de entre 15 y 20 años, y las motocicletas entre 10 y 15 años de haber sido matriculados. En contraste, las partes de motor registraron una menor rotación, en línea con la evolución tecnológica del sector.

Los retos del pasado

A estos retos se suman problemáticas persistentes como el contrabando, la falsificación y el hurto de vehículos, motocicletas y autopartes. De acuerdo con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), estas prácticas representan cerca del 10% del valor de las importaciones, afectando la formalidad, la competitividad y la sostenibilidad empresarial.