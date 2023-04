Avianca dice que cada vez es más inviable salvar a Viva Air y pide más celeridad de la Aerocivil

Y agregó que “ se acerca el 9 de mayo, fecha en que Viva perderá la protección del proceso de recuperación empresarial que lleva en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, haciendo imposible su rescate”. Es decir, si antes de esa fecha no se da la integración, Viva tendría que ir a liquidación .

Hasta el momento, dijo Avianca, ningún otro actor del mercado ha propuesto otra solución viable que permita que Viva siga operando, manteniendo su modelo de bajo costo y dando acceso al servicio de transporte aéreo a millones de colombianos.

“Hoy han transcurrido ya más de dos meses desde que Viva dejó de operar, dos meses en que Viva ha perdido aviones, ha perdido empleados, y ha perdido capacidades. Durante este periodo, la capacidad del mercado se vio disminuida, aún más, por el cese de operaciones de otro actor -Ultra- dejando en evidencia la profundidad de la crisis del sector. Entre tanto, Avianca no ha podido avanzar con la integración solicitada”, reclamó la aerolínea.

De acuerdo con su análisis de la situación, la resolución 00518 de 2023 de la Aeronáutica Civil, de fecha 21 de marzo de 2023, autorizó la integración pero lo hizo con diversos condicionamientos que hacen inviable la operación de Viva en el mediano plazo, pues no tendría suficientes slots (permisos para despeje y aterrizaje en El Dorado); ya no están disponibles los aviones con los cuales operaba por lo que no puede cumplir con la exigencia de mantener capacidad en las rutas exclusivas; y, continúa Avianca, le otorga muchos beneficios a sus competidores.