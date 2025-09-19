El Gobierno e ISA avanzan en el proyecto de interconexión eléctrica con Panamá

El Ministerio de Minas y Energía señaló que el país está listo para i mpulsar el proyecto de interconexión eléctrica con Panamá.

Según lo mencionado, esto permitirá transportar energía limpia y garantizar la seguridad energética.

El anuncio se dio en una reunión del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, indicó que ya existe una hoja de ruta clara para que el proyecto avance al siguiente nivel, y que se busca destrabar en Panamá los procesos necesarios para que siga en marcha.

La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, señaló que este proyecto es clave para transportar energía limpia proveniente del sur del continente, rico en energía solar, eólica e hidroeléctrica.

Además, destacó que contribuirá a la reducción de emisiones de dióxido de carbono.