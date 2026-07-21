Negocio de las autopartes pisa el acelerador, ya mueve $26 billones al año en Colombia

El sector de auto y moto partes colombiano factura cerca de $26,3 billones al año, cuenta con más de 65.000 establecimientos y Antioquia concentra aproximadamente el 15% de la actividad nacional, cifras que reflejan el peso de esta industria para la economía del país y el potencial de crecimiento que representa hoy el mercado de posventa del sector automotriz.
Estas cifras se dieron a conocer en Expopartes Feria Autopartes y Xtreme Fest Medellín 2026, que se realizaron hace un par de semanas en la capital de Antioquia. Incluso, Asopartes estimó que se movilizarán alrededor de $33.000 millones en actividades relacionadas con los eventos, y se generaron 1.200 empleos directos e indirectos, consolidando a Medellín como uno de los principales destinos de negocios para la industria motriz en la región.
Por eso, EL COLOMBIANO conversó con Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes, quien dio un balance de ese sector y reveló las proyecciones para lo que resta del año.
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