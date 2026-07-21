Negocio de las autopartes pisa el acelerador, ya mueve $26 billones al año en Colombia

El sector de auto y moto partes colombiano factura cerca de $26,3 billones al año, cuenta con más de 65.000 establecimientos y Antioquia concentra aproximadamente el 15% de la actividad nacional, cifras que reflejan el peso de esta industria para la economía del país y el potencial de crecimiento que representa hoy el mercado de posventa del sector automotriz. Estas cifras se dieron a conocer en Expopartes Feria Autopartes y Xtreme Fest Medellín 2026, que se realizaron hace un par de semanas en la capital de Antioquia. Incluso, Asopartes estimó que se movilizarán alrededor de $33.000 millones en actividades relacionadas con los eventos, y se generaron 1.200 empleos directos e indirectos, consolidando a Medellín como uno de los principales destinos de negocios para la industria motriz en la región. Por eso, EL COLOMBIANO conversó con Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes, quien dio un balance de ese sector y reveló las proyecciones para lo que resta del año. Lea más: 4 de cada 10 carros nuevos en Colombia son eléctricos e híbridos: Tesla, BYD y Mazda lideran las ventas

El mercado automotor mostró recuperación en la venta de vehículos. ¿Cómo se refleja ese dinamismo en el negocio de las autopartes y la posventa?

“La comercialización de más de 250.000 vehículos nuevos en 2025 y la venta de más de 1.125.000 motocicletas nuevas en el mercado colombiano durante el año anterior representan, sin duda, una oportunidad inmensa. No solo impulsan la dinámica comercial, sino que, además, recordemos que por cada vehículo nuevo se venden entre tres y cuatro vehículos usados. Ese comportamiento también beneficia a todo el segmento de la posventa, los talleres, los centros de reparación y las empresas dedicadas al mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos y motocicletas. Asimismo, la necesidad de reacondicionar esos vehículos usados impulsa la demanda de autopartes, piezas y accesorios para mantenimiento, como lubricantes, frenos, amortiguadores y componentes de suspensión. Sin duda, estos son los segmentos que hoy registran la mayor demanda en el mercado colombiano”.

La transición hacia vehículos híbridos y eléctricos está transformando la industria. ¿Está preparado el sector de autopartes en Colombia para atender esa nueva demanda?

“Los procesos de adopción de nuevas tecnologías, en cualquier industria, requieren un tiempo de ajuste en el mercado. La adopción, comercialización y compra de vehículos híbridos y eléctricos, tanto automóviles como motocicletas, está impulsando una transformación muy rápida en el mercado colombiano. Esto exige que no solo los gremios, sino también todos los actores del sector, incluidos los mecánicos, aceleren su proceso de preparación. Las marcas también están buscando aportar y apoyar ese proceso de comercialización y, por supuesto, la atención de las garantías. Sin duda, todo el segmento de la posventa, no solo para los cerca de 21 millones de vehículos y motocicletas que hoy circulan en Colombia, sino también para los nuevos vehículos con tecnologías híbridas, híbridas enchufables y eléctricas, demanda una mejor preparación y una mayor capacidad de gestión. En el caso de Asopartes, desde el gremio, y en general desde todo el mercado, el reto es fortalecer la capacitación y las capacidades de todos los actores del sector para responder a esta transformación tecnológica”.

Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.

En la rueda de negocios participaron fabricantes e importadores de varios países y se proyectaron negocios. ¿Qué oportunidades hay para las empresas colombianas?

“Las ferias Expopartes y Xtream Fest, que se realizaron en Medellín, generaron negocios por un valor superior a los US$125 millones, según los datos preliminares. Es una cifra importante para el mercado de la posventa en Colombia y, por qué no decirlo, también para el mercado de la posventa en otros países de Latinoamérica. Contamos con más de 450 empresarios y marcas, además de más de 25 delegaciones internacionales que hacen parte de este ecosistema de negocios. Esta es una oportunidad enorme para los autopartistas colombianos, porque les permite conseguir nuevas distribuciones, convertirse en aliados estratégicos de marcas de todo el mundo y establecer relaciones con fabricante de equipos originales, fabricantes del mercado aftermarket y productores de marcas propias”.

El parque automotor sigue siendo uno de los más antiguos de la región. ¿Qué impacto tiene esa realidad sobre el mercado de autopartes y cuáles son los principales retos para garantizar una oferta de repuestos segura, competitiva y de calidad?

“Sin duda, contar con un parque automotor más antiguo, que no es un fenómeno exclusivo de Colombia sino de varios de los principales países de Latinoamérica, debido a la capacidad adquisitiva de los consumidores y a los ciclos de vida más largos de los vehículos y las motocicletas, implica la necesidad de fortalecer los procesos de mantenimiento. Esto exige revisiones más rigurosas, como las que se realizan en Colombia a través de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y la revisión técnico-mecánica, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, proteger la vida de los colombianos y mejorar la seguridad vial. A esto se suman las normas técnicas y los controles establecidos por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Si existe un cumplimiento adecuado de estas normas, de los reglamentos técnicos y de los programas de mantenimiento, será posible contar con un parque automotor en mejores condiciones, aun cuando presente mayores niveles de obsolescencia. En ese contexto, el cumplimiento de la normativa es fundamental”. Entérese: Venta de motos en Colombia creció 40% en marzo; estas son las marcas más vendidas

La industria enfrenta retos como el contrabando, la falsificación de repuestos y la competencia informal. ¿Cuál es el panorama actual?

“Sin duda, el contrabando, la falsificación de marcas y la informalidad son tres problemáticas que afectan a diversos sectores de la economía, pero de manera especial al sector automotor. Junto con las autoridades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Policía Nacional, la Sijín y la Dijín, hemos venido enfrentando estas situaciones que, además, en Colombia tienen una característica: en muchos casos están relacionadas con estructuras criminales organizadas, que aprovechan vacíos en la normatividad, en la legislación o en los mecanismos de control de las autoridades. Necesitamos seguir trabajando de manera articulada entre los gremios, las autoridades, el sector privado y el sector público para combatir de forma decidida estos delitos. Sin embargo, también es fundamental fortalecer la pedagogía dirigida a los usuarios. Es importante que comprendan que, por comprar un repuesto más económico o de origen dudoso, pueden estar poniendo en riesgo su vida y la de los demás usuarios de las vías”.

Las proyecciones de asopartes