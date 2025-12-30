¿Un tiro en el pie? Alza de 23,7% del salario mínimo agranda el hueco fiscal del Gobierno Petro, y pone en jaque presupuesto y pensiones

El incremento del 23,78% del salario mínimo para 2026, anunciado por el presidente Gustavo Petro, no solo reavivó el debate sobre inflación y empleo. También encendió alarmas en las finanzas del Estado.
Diego Guevara, exministro de Hacienda, lo resumió con claridad tras pasar por los micrófonos de La W y Caracol Radio: el mayor impacto de este aumento no estará en el mercado laboral, sino en el Presupuesto General de la Nación.
Aunque reconoció que históricamente siempre existe el temor de que un aumento fuerte del mínimo dispare la inflación o el desempleo, miedos que, según dijo, nunca se han materializado en la magnitud anunciada, Guevara fue enfático en advertir sobre el golpe fiscal que se viene.
