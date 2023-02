“Hablan de 20.000 centros ambulatorios manejados por un médico o una enfermera, esto según el exministro de Salud Fernando Ruiz, puede costar hasta $8 billones, no sé si este proyecto de ley ya fue consultado y tiene el aval del Ministerio de Hacienda. Este proyecto, tranquilamente, puede costar $10 billones adicionales”, comentó Arias.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, había comentado en 2019 que se puede resaltar la cobertura “casi universal del 94.6%” en el sistema de salud colombiano. Sin embargo, al haber llegado a la paridad de beneficios entre usuarios del régimen contributivo y el subsidiado, se generó un incentivo a la no formalización y varios especialistas han coincidido en que el gran problema no son las EPS, sino la alta tasa de informalidad que disminuye los aportes individuales y exige más gasto público.

“La mayoría de los colombianos no conoció el sistema anterior, era esto: se manejaba desde los departamentos y municipios y desde el Ministerio de Salud. Eso fue lo que cambio en Colombia durante 30 años”, añadió.

Al consultarle sobre la conveniencia de encargar la administración de los recursos de la salud a entes territoriales, Arias contestó que “es una pregunta hasta chistosa. ¿Se imagina uno $80 billones manejados por los alcaldes y politiqueros, muchos de ellos ladrones? Eso sería un caos. Yo desde luego preferiría que fueran las EPS, pero yo no soy el defensor de las EPS, lo que sí defiendo es el papel articulador que tienen las EPS”.

Comentó además que el proyecto de reforma es preocupantes porque, aunque el gobierno había asegurado que no se acabarían las EPS, en el texto se habla de una transición en la que sí serían “marchitadas”.

“El proyecto no dice cuánto va a durar la transición, mientras tanto se va desbaratando el sistema, los 50 millones de afiliados en Colombia vamos a estar en el limbo porque ya no estarían las EPS que es la que organiza la ruta de atención (...) Me preocupa muchísimo la suerte de entre tres y cuatro millones de colombianos que hoy tienen enfermedades crónicas graves cuya atención depende de sus EPS ¿Ellos a dónde irán, a un puesto de salud?”, concluyó.