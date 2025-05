La historia secreta de Tetris: el videojuego que se le escapó a la Unión Soviética

En plena Guerra Fría, cuando el mundo aún se dividía entre ideologías irreconciliables y cables telefónicos intervenidos por temor a la traición, un juego nacido en la Unión Soviética comenzó a abrirse paso, bloque a bloque, hacia Occidente. Tetris no tenía héroes, armas o enemigos. Solo figuras geométricas que caían desde lo alto y un ritmo creciente que obligaba al jugador a decidir con rapidez. Su apariencia era simple, pero su destino estaba marcado por la complejidad política del momento. Era 1984 y, sin proponérselo, un programador soviético llamado Alekséi Pázhitnov había creado el primer gran fenómeno viral del mundo digital.

Gracias a ese acto de audacia, Tetris no solo salió de la Unión Soviética, sino que se convirtió en el juego emblema del Game Boy de Nintendo, llegando a millones de personas en todo el mundo. Esta jugada maestra cambió la historia de los videojuegos y transformó un simple rompecabezas en un lenguaje común para todas las culturas.

“ Desde Euclides, las formas nos han acompañado, y Tetris también ”. Para él, un juego perfecto no solo entretiene, también conecta, trasciende generaciones y estimula el intelecto sin necesidad de recurrir a la violencia ni a la distracción vacía.

Cuatro décadas después, el juego sigue vivo. No solo porque su mecánica es perfecta en su simplicidad, sino porque Rogers y su equipo supieron adaptarlo a cada nueva era: de los cartuchos a los móviles, de las consolas al metaverso. “La geometría no pasa de moda”, dice Rogers en entrevista con EL COLOMBIANO desde Gamescom Brasil, la feria de videojuegos más importante del mundo.

Hoy, a sus 71 años, Henk Rogers no solo sigue hablando de videojuegos, también lidera iniciativas para enfrentar el cambio climático. Pero su legado más visible es haber rescatado una joya digital del corazón de la Unión Soviética y convertirla en símbolo del ingenio humano, demostrando que la geometría es más universal que cualquier ideología política.

“En primer lugar, es atemporal porque la geometría es atemporal. Todos los demás juegos tienen un componente cultural y la cultura cambia, por eso muchas cosas pasan de moda. Pero la geometría no pasa de moda. Está con nosotros desde Euclides, desde los griegos. Ese concepto básico de geometría simple es lo que mantiene vivo a Tetris.

“Cuando empecé a crear juegos, tomé la decisión de no desarrollar nunca un título al que no quisiera que jugaran mis hijos. Y si uno observa la historia de los videojuegos, no solo la actualidad, hay muchos títulos extremadamente violentos.

En Estados Unidos, alguien puede comprar un arma automática y disparar a otras personas, igual que en ciertos juegos. Yo me pregunto: ¿por qué estamos entrenando a nuestros hijos para convertirse en asesinos en masa? No lo entiendo. Por eso prefiero juegos que desafíen el intelecto, que obliguen a pensar y a entretenerse sin recurrir a la violencia. No quiero entretenerme matando gente”.