Barcelona-Real Madrid, un clásico que vale oro, ¿será el último reto de Ancelotti como técnico blanco?

“Lo que pasa alrededor no nos ha afectado para nada. Estamos bien y con mucha confianza” de cara al duelo ante el Barcelona, aseguró Ancelotti en alusión a su posible acuerdo con la federación brasileña.

“Ánimo, Carletto, te queremos”, “Un entrenador no sólo forma jugadores, también personas y futuros campeones, te queremos” o “Respect” rezaban algunos de los mensajes.

Si al final el Real Madrid logra arrebatar la Liga al Barcelona, sería el mejor regalo de sus jugadores a un técnico que ha dejado su talante y su carácter ganador como impronta.

“La luna de miel no se acaba, seguirá para siempre. No hay nada más que añadir. El Madrid y el Milan se quedarán en el corazón, más que otros. Me siento muy bien aquí. Como en todas las relaciones, al principio hay mucha pasión y luego hay otras cosas. La luna de miel con el Madrid va a ser hasta el último día de mi vida”, dijo.