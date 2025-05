Louis Prevost reveló detalles de la vida con su hermano León XIV: “Solíamos tomarle el pelo con que iba a ser papa”

Este jueves, después de que la fumata blanca emergiera de la chimenea de la Capilla Sixtina, Louis empezó a ponerse nervioso porque tenía el presentimiento de que el elegido iba a ser su hermano. Prendió el televisor, trató de calmarse, pero la espera del anuncio de la identidad del nuevo pontífice se le hizo eterna.

Cuando el cardenal protodiácono, el francés Dominique Mamberti, pronunció al fin el nombre de su hermano, Louis estalló de alegría.

“Estaba en la cama sentado, y menos mal, porque si no probablemente me habría caído al suelo. Pensé: ‘Mi hermano es el papa. No me lo puedo creer’”, cuenta. “Mi mente voló fuera de este mundo, es loco, ridículo. Estaba tan emocionado”.