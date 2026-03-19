Irán bombardea Ras Laffan en Catar, el corazón del gas mundial, y desata pánico en los mercados

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha comenzado a impactar directamente la infraestructura energética clave. La empresa estatal QatarEnergy denunció nuevos ataques con misiles contra sus instalaciones de gas natural licuado (GNL) en la Ciudad Industrial de Ras Laffan.
Según la compañía, en la madrugada de este jueves 19 de marzo, varias plantas fueron alcanzadas, provocando incendios de gran magnitud y “daños considerables”. Los equipos de emergencia lograron controlar las llamas y no se reportaron víctimas.
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Estos ataques se suman a un bombardeo previo ocurrido el 18 de marzo, que afectó la planta Pearl GTL (Gas-to-Liquids), una de las instalaciones más relevantes del complejo.