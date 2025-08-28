“Hay que fomentar la exploración minera”: Lina Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería

Este 28 de agosto se instaló en el Hotel Hilton de Cartagena el Congreso de la Asociación Colombiana de Minería 2025.
Hamyr González, presidente del Consejo Directivo de ACM, fue el encargado de dar apertura al evento, que se celebrará entre este jueves y viernes.
El directivo fue claro en que los minerales del suelo colombiano son claves no solo para el desarrollo económico del país, sino para cumplir con los Acuerdos de París.
González indicó que “la minería no puede ser motivo de confrontación”. Argumentó que esta actividad le pertenece a las comunidades y regiones de Colombia, muchas de ellas olvidadas por el Estado.