Una de las opciones para financiarlo, en caso de que no haya liquidez , es recurrir a un préstamo.

Otro de los bancos que destaca por tener una de las tasas más bajas es Banco Caja Social con Vehigrupo, el originador exclusivo de créditos con tasa de 18,02% E.A., para financiar hasta 100% del vehículo, sin necesidad de tener una experiencia crediticia previa.

Publicidad

El crédito se puede solicitar con ese banco demostrando ingresos desde 2,5 salarios mínimos mensuales.

Banco W también maneja tasas bajas y puede ser una gran opción, sin embargo, los porcentajes son más DTF, los cuales van desde 12,93% E.A, hasta 29,49% efectiva anual.

Por otro lado está Banco Agrario, también con tasas cómodas desde 14,95% E.A., sin embargo, es clave que se revisen las condiciones de crédito en cada entidad, así como si usted aplica.

Publicidad

Existen otras alternativas que no son puntualmente enfocadas en comprar un auto nuevo, pero si en la reposición del parque automotor, como la que ofrece Coopcentral desde 13% E.A., con una línea que permite reponer el vehículo cuando ya se le ha acabado la vida útil, enfocado principalmente en cooperativas.

Ante esto, los expertos recomiendan no financiar por completo el vehículo, “es una alternativa de flujo de caja muy interesante, sin embargo, es recomendable financiar menos de 50% de la operación y escoger el periodo de tiempo más corto que sea posible”, destaca Diego Palencia, vicepresidente de investigaciones y estrategia de Solidus Capital Banca de Inversión.

En contraste, están aquellos bancos que manejan tasas de interés más altas, como Mi Banco, el cual ofrece un interés de 43,21% E.A. ya sea para comprar vehículo particular nuevo o usado y público nuevo o usado.

Publicidad

Por otro lado está Banco Santander, el cual maneja una tasa de 40,92% E.A. para vehículos nuevos, usados o motos. Sin embargo, para estas tres categorías también ofrece otras tasas más cómodas dependiendo del tipo de vehículo: en el caso de carro nuevo es de 19% E.A., y para carro usado o moto, de 21,13% efectiva anual.

Otros bancos también ofrecen este tipo de créditos y se encuentran dentro de la media de las tasas, entre 21% E.A. y 23% E.A., como Banco de Occidente, con tasas desde 20,84% E.A. o Finandina y Banco de Bogotá, que ofrecen tasas desde 23% E.A.

Así mismo, hay bancos que manejan varias líneas de crédito dependiendo del vehículo que se desee, como Davivienda, que tiene ocho líneas que van desde 21,41% E.A. hasta 21,84% E.A.

Publicidad

Cabe destacar que hay bancos que no manejan una línea específica de crédito vehicular, pero a través de sus créditos de consumo o libre inversión permiten hacer este tipo de adquisiciones.

También es importante que tenga en cuenta todas las variables como costos de gasolina, repuestos, y demás para que no se endeude más de la cuenta.

“Hay que analizar para qué exactamente se va a usar el vehículo, ya que un carro es un gasto, no una inversión. Además de los pagos de la cuota del crédito, los seguros, impuestos , gasolina, parqueaderos y mantenimiento son costos que pueden ser elevados”, asegura Ana Vera Nieto, economista jefe de In On Capital.