Cambiando de frente, EL COLOMBIANO le preguntó al gerente de negocios cómo ha evolucionado el aforo de usuarios y el balance financiero después del golpe que les asestó la pandemia en 2020.

En ese sentido, recordó que el Metro quedó con un hueco superior a los $790.000 millones a causa de los confinamientos totales. Sin embargo, hizo notar que ya están cerca de normalizar el tráfico prepandemia, que era de aproximadamente de 1.100.000 pasajeros diarios. Actualmente, la cifra ronda 1.050.000.

Y con relación al millonario déficit, sostuvo que “ese hueco se ha ido llenando con algunas estrategias que hemos logrado de subsidios del gobierno nacional y se ha bajado un poco más, hasta el momento, a cerca de $500.000 millones”. Precisamente, indicó que el desarrollo de los negocios inmobiliarios busca llevar ese saldo rojo a la mínima expresión.

Teniendo en cuenta que los ingresos tarifarios son perentorios para sostener el funcionamiento del Metro, le consultamos por la viabilidad de subsidiar los pasajes a través de la cuenta de servicios como lo propuso el presidente Gustavo Petro.

Ante ese interrogante, Ortiz contestó que “todas esas propuestas que den mayor sostenibilidad a los sistemas de transporte son importantes, digamos que la pandemia nos dejó estructuralmente un hueco financiero importante. Hay otros sistemas muy aporreados en el país como Metrolínea o Transmilenio y el Distrito de Bogotá ha tenido que poner alguna plata importante”.

Y agregó que “todas esas propuestas son interesantes y válidas, lo que estamos esperando es que la propuesta sea más estudiada y la comunique el Ministerio de Transporte. Acá es el Área Metropolitana la que fija la tarifa, entonces ya con ellos se trabajará cuando haya más claridad”.

Al preguntarle cuál sería el reto logístico y operativo más grande para hacer el recaudo de este subsidio, mencionó que “lo que pasa es que no conocemos muchos detalles del tema porque no sabemos como se entregarían los recursos, no sabemos si hay unos topes o no. Todavía necesitamos que la propuesta sea más estudiada, nos han pedido unos datos, sabemos que a nivel nacional están pidiendo unos datos, entonces esperemos a que decanten un poco la propuesta para pronunciarnos”.

Entretanto, subrayó que se trabaja para preservar la Cultura Metro, esto con miras a evitar que el sistema se vea afectado por posibles evasores de pago, tal como sucede recurrentemente en otros sistemas masivos, como Transmilenio.

Las tarifas y los costos de operación

¿Por qué la tarifa no compensa el costo de operación?

“Los costos para operar este tipo de sistemas son altos, y a medida que se amplían este tipo de redes, un usuario no solo va utilizar la línea A, sino que, por ejemplo, coge la B y uno de los cables. Entonces se paga un solo pasaje y ese solo tiquete se reparte en tres o cuatro líneas. Entonces eso indica costos altos e ingresos bajos”.

¿Cuánto valdría un pasaje si se cobrara la tarifa técnica?

“La tarifa al usuario frecuente es más o menos $2.800, la tarifa técnica está por encima, entones serían aproximadamente unos $600 más”.

¿El pasaje del Metro está subsidiado?

“Solo para las líneas 1 y 2 y las cuencas 3 y 6, ahí se recibe el 30% del valor de los costos, es un subsidio del distrito”.