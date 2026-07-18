Así fueron las emotivas palabras de Kylian Mbappé a su técnico Deschamps: “La gente no ha sabido apreciar tu grandeza”

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra tendrá un valor especial para los galos a pesar de no disputarse la anhelada Copa del Mundo. Este será el último encuentro en el banquillo de Didier Deschamps, técnico con el que fueron campeones en Rusia 2018 y subcampeones en Catar 2022. El capitán francés, Kylian Mbappé, le dedicó unas emotivas palabras.

Previo al encuentro que nadie quiere jugar, el delantero del Real Madrid le hizo una dedicatoria al seleccionador de 57 años con el que ya supo alzar la segunda copa para Francia en Rusia 2018 cuando apenas era un joven de 19 años. “Habríamos debido ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado”, inició en su mensaje.

“Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil; tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello”, puntualizó Mbappé sobre Deschamps.

“Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años”, agregó el atacante nacido en París, recordando que bajo la batuta de Deschamps debutó en el 2017 en la selección absoluta cuando apenas tenía 18 años y 3 meses.

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“Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos”, aludió el capitán francés. “Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros”, finalizó en su mensaje difundido a través de sus redes sociales.