Argentinos en Medellín se reunirán en “una colonia” para ver la final del Mundial 2026

Ya se acerca el final de la utopía que llevó a pensar, durante más de un mes, que el mundo es uno, que todos, sin importar si alguien en Medellín, Madrid, Buenos Aires o Sri Jayawardenepura, la capital de Sri Lanka, puede ver lo mismo, sentir lo mismo, cuando mira a 22 tipos pateando un balón en la televisión.
El Mundial de Norteamérica termina el domingo. Los ojos de, por lo menos, 2.000 millones de personas, estarán puestos durante 90 minutos –o más si hay tiempo extra y penaltis– en lo que pase en el estadio MetLife de Nueva York entre las selecciones de Argentina y España en la final de la primera Copa del Mundo en que participaron 48 equipos nacionales.