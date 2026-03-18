Cómo Medellín pasó de ser una ciudad de dueños a una de inquilinos: ahora el 45% vive en arriendo

En los últimos diez años, el mercado inmobiliario de Medellín y el Valle de Aburrá ha experimentado un profundo ajuste. Lo que históricamente se consideró una transición natural hacia la propiedad raíz, se transformó en una estancia permanente, y a menudo obligatoria, en el mercado de alquileres. Según un estudio de la Universidad Javeriana, la proporción de hogares que viven bajo la modalidad de arriendo en la capital paisa saltó del 36% al 45% entre 2015 y 2024. Podría interesarle: El aumento del salario mínimo ya encarece construir vivienda: mano de obra subió 13,3%: así impacta su bolsillo Este fenómeno no es una tendencia aislada, sino el resultado de una “tormenta perfecta” donde convergen una crisis de productividad en la construcción, barreras de acceso al crédito y, sobre todo, una transformación demográfica sin precedentes que ha atomizado a los hogares. Además, mientras en el 2015, el 60% de las familias era dueña de su vivienda, esa cifra cayó hasta el 47% en 2024. Este cambio ha llevado al mercado a un punto de casi paridad entre dueños e inquilinos, dejando a la ciudad con el índice de precios de arriendo más alto de Colombia. La carestía, que a menudo se le atribuye al turismo, tiene raíces mucho más profundas y preocupantes en factores estructurales de oferta y demanda que el mercado tradicional no está logrando resolver.

Caída de la oferta de vivienda en Medellín

Uno de los datos más alarmantes que arroja el análisis económico es la parálisis del sector constructor. La disponibilidad de nuevas viviendas en la región se encuentra en niveles críticos debido a una caída estrepitosa en la expedición de licencias de construcción. De acuerdo con las cifras recopiladas por la Universidad Javeriana, en Medellín las licencias por cada 100.000 habitantes pasaron de 121 en 2015 a solo 64 en 2024, lo que representa una contracción del 47%. El panorama es aún más duro si se analiza el conjunto del Valle de Aburrá, donde el desplome alcanzó el 55%, pasando de 144 a 65 licencias en el mismo periodo. Encuentre: Más vivienda VIS con precio fijo: oferta en pesos ya supera el 57% de los proyectos Esta reducción drástica no es solo una cifra estadística; es una brecha que se expande cada día entre el crecimiento de nuevos hogares y la capacidad física de la ciudad para albergarlos. A esto se suma que la poca oferta nueva que logra salir al mercado está desconectada de las necesidades reales de la población. Mientras el mercado se enfoca en proyectos de estrato medio y alto (No VIS) con unidades de grandes dimensiones, la demanda real se concentra en hogares con presupuestos limitados y necesidades de espacios compactos. En Medellín, el 71% de la oferta en venta supera los $500 millones, una cifra inalcanzable para la mayoría de los trabajadores, lo que consolida al arriendo como la única vía de acceso a la vivienda para las nuevas generaciones.

Los hogares son más pequeños en Medellín: 3 personas o menos

Para entender por qué la presión sobre el arriendo es tan alta, hay que mirar adentro de las casas. Medellín está viviendo una transformación acelerada en la composición de sus familias, un fenómeno que el programa Medellín Cómo Vamos ha documentado. La transición demográfica modificó radicalmente el tamaño de los hogares: mientras que en el año 2005 los hogares integrados por una, dos o tres personas representaban el 51%, para el cierre de la última década esta proporción escaló hasta el 68%.

En contraste, las familias numerosas, compuestas por cuatro integrantes o más, pasaron del 49% al 32% en el mismo periodo. Esta “atomización” implica que, aunque la población total no crezca a ritmos exponenciales, la necesidad de viviendas individuales se dispare. El estudio de la Javeriana confirma esta tendencia al señalar que el promedio de personas por hogar en Medellín bajó de más de 4 personas en 2016 a cerca de 3,5 en 2024. Este cambio es transversal a todos los estratos socioeconómicos, lo que desmiente la idea de que los hogares pequeños son exclusivos de las clases altas. En el estrato 1, el promedio de habitantes por vivienda bajó de 4,4 a menos de 3,9. En los estratos 4, 5 y 6, la cifra pasó de rangos entre 3,7 y 3,5 a niveles de 3,1 y 3,0. Ángela María Fonseca, profesora de Economía de la Universidad Javeriana, señaló: “La oferta de vivienda es rígida y no está respondiendo del todo a lo que demandan los hogares, ya que se ofrecen viviendas de mayor tamaño a lo que necesitan ellos, y en las zonas periféricas, donde hay viviendas más asequibles, hace falta mayor conectividad y acceso a servicios”.

Búsquedas de arriendo en Medellín

El fenómeno inmobiliario en Medellín forma parte de un cambio nacional. Colombia cruzó un umbral histórico donde, según datos de portales como Ciencuadras, el arriendo se convirtió en la columna vertebral del ecosistema inmobiliario, movilizando cerca de $60 billones anuales. Con 7,3 millones de hogares viviendo bajo alquiler en el país, la profesionalización de este mercado es un hecho. Lo interesante para la economía es que, a pesar de los retos, los cánones de arrendamiento en 2025 subieron en promedio un 4,68%, manteniéndose por debajo de la inflación anual del 5,10%. Lea más: Colombia entra al top mundial de países donde más se ha encarecido la vivienda En Medellín, el portal Fincaraíz revela que el 71% de las búsquedas de vivienda están orientadas exclusivamente a arrendar, mientras que solo el 29% apunta a la compra. El perfil del arrendatario predominante se ubica entre los 25 y 45 años, personas con ingresos medios que buscan flexibilidad y ubicación. Sin embargo, esta “flexibilidad” a menudo es una respuesta a las barreras de entrada para comprar: tasas de interés que, aunque han cedido, siguen siendo exigentes, y cuotas iniciales que hoy pueden representar hasta el 30% del valor del inmueble. Como resultado, el arriendo ya abarca el 40% de los hogares a nivel nacional, frente al 34% que registraba en 2018.

¿Por qué vive más gente en arriendo en Medellín y Colombia?

A pesar de la narrativa que culpa al turismo y a los nómadas digitales de elevar los arriendos, la evidencia económica de la Universidad Javeriana sugiere lo contrario. El turismo convencional no es la causa principal del encarecimiento. El turista promedio permanece apenas cinco noches en Medellín y utiliza mayoritariamente la oferta hotelera, que concentra el 67% de las habitaciones. La ocupación de viviendas turísticas (tipo Airbnb) ronda el 60%, una cifra que no compite de manera directa con el mercado residencial de largo plazo, donde las estadías promedio oscilan entre los 180 y 200 días.

Según Metrocuadrado, barrios como Laureles, Loma de los Bernal y Castropol concentran el mayor volumen de interés, sumando más de 3 millones de búsquedas en 2025. FOTO CAMILO SUÁREZ

La verdadera presión sobre los precios proviene de factores estructurales: la escasez de suelo urbanizable en zonas centrales y la concentración de empleo y servicios en barrios específicos. Medellín acumuló una inflación del 36,7% entre 2021 y 2025, ligeramente superior al promedio nacional. En este contexto, el arriendo opera como el mecanismo de ajuste ante una oferta habitacional que crece con lentitud y no se alinea con la nueva demografía. La inflación local está siendo sostenida en gran medida por el componente de vivienda, debido a la indexación legal de los contratos y a una demanda que simplemente no encuentra dónde aterrizar.

Lugares más buscados para vivir en Medellín

La presión inmobiliaria no es uniforme en todo el valle. Según Metrocuadrado, barrios como Laureles, Loma de los Bernal y Castropol concentran el mayor volumen de interés, sumando más de 3 millones de búsquedas en 2025. Laureles, por ejemplo, es un sector de estrato 5 donde la demanda ha disparado los cánones, encontrando ofertas que van desde $1.100.000 para apartaestudios hasta cifras astronómicas en casas comerciales. Por su parte, Castropol se ha convertido en el imán de ejecutivos y extranjeros, con precios por metro cuadrado en arriendo que se ubican entre los $39.800 y $50.300. Quizás le interese: Sector vivienda arrancó 2026 con su peor registro histórico: iniciaciones de obra se desplomaron 56% No obstante, la cara más amarga de este fenómeno se vive en las zonas periféricas y sectores populares. Medellín Cómo Vamos destaca una paradoja dolorosa: aunque el déficit habitacional nacional se redujo cerca de 10 puntos porcentuales recientemente gracias a programas de mejoramiento de vivienda, Medellín sigue siendo un laboratorio crítico. En las comunas de la zona Nororiental y en los bordes urbano-rurales, la precariedad estructural y la informalidad en la tenencia se mantienen elevadas. Allí, el aumento de los arriendos no es una “oportunidad de inversión”, sino una amenaza directa a la estabilidad de las familias de menores ingresos.

Cambio de paradigma en la vivienda en Medellín

El diagnóstico de los expertos y las cifras del mercado coinciden en que el sistema habitacional de Medellín está operando bajo tensiones acumuladas que requieren una intervención urgente. El Informe de Vivienda 2025 de Medellín Cómo Vamos es enfático en que la producción de vivienda nueva, por sí sola, no es suficiente para reducir el déficit si esta no responde a necesidades de localización y calidad. El modelo actual, centrado en subsidios individuales y en el mercado inmobiliario tradicional, está dejando por fuera a un segmento masivo de la población que ya no cabe en el ideal de la “casa propia”. Las recomendaciones son claras: el desafío no es solo construir más, sino construir distinto. La política pública debe facilitar la creación de unidades habitacionales más pequeñas, compactas y bien ubicadas, reconociendo que el arriendo se ha consolidado como una vía de acceso tan relevante como la propiedad. Esto implica mejorar la transparencia en los contratos, diseñar incentivos para el alquiler asequible y, sobre todo, adaptar la norma urbanística a una realidad donde los hogares de una o dos personas son la mayoría.

Medellín tiene arriendos más caros que Bogotá

Medellín desplazó a Bogotá como la ciudad más costosa para arrendar vivienda en el país. Según un estudio del Banco de la República que analizó la serie histórica entre 2008 y 2024, la capital antioqueña alcanzó un punto de inflexión en 2017, iniciando un ascenso sostenido que la llevó a encabezar el ranking nacional. Este liderazgo no es menor: el informe revela que las brechas de precios entre ciudades pueden llegar al 25%, lo que implica que el mismo nivel de ingresos no garantiza el mismo bienestar habitacional en Medellín que en otras capitales. Factores como el dinamismo empresarial, el auge del trabajo remoto y un tipo de cambio favorable para extranjeros han ejercido una presión sobre el mercado local superior a los impulsores económicos tradicionales. A nivel macroeconómico, el peso de este sector es contundente. El mercado del arrendamiento en Colombia alcanzó el 8,8% del PIB. Al ser un rubro que pondera una cuarta parte de la canasta del IPC, su comportamiento es un termómetro directo de la inflación urbana. El encarecimiento del suelo y la caída en las iniciaciones de construcción han empujado a miles de familias hacia el alquiler. Mientras que en 2008 el 48,1% de los colombianos eran propietarios, hoy esa cifra cayó al 35,2%, consolidando un sistema donde el arriendo ya no es una opción de paso.

Arriendo de una o dos habitaciones, el favorito