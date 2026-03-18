Cómo Medellín pasó de ser una ciudad de dueños a una de inquilinos: ahora el 45% vive en arriendo

En los últimos diez años, el mercado inmobiliario de Medellín y el Valle de Aburrá ha experimentado un profundo ajuste. Lo que históricamente se consideró una transición natural hacia la propiedad raíz, se transformó en una estancia permanente, y a menudo obligatoria, en el mercado de alquileres. Según un estudio de la Universidad Javeriana, la proporción de hogares que viven bajo la modalidad de arriendo en la capital paisa saltó del 36% al 45% entre 2015 y 2024.
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Este fenómeno no es una tendencia aislada, sino el resultado de una “tormenta perfecta” donde convergen una crisis de productividad en la construcción, barreras de acceso al crédito y, sobre todo, una transformación demográfica sin precedentes que ha atomizado a los hogares.
Además, mientras en el 2015, el 60% de las familias era dueña de su vivienda, esa cifra cayó hasta el 47% en 2024. Este cambio ha llevado al mercado a un punto de casi paridad entre dueños e inquilinos, dejando a la ciudad con el índice de precios de arriendo más alto de Colombia. La carestía, que a menudo se le atribuye al turismo, tiene raíces mucho más profundas y preocupantes en factores estructurales de oferta y demanda que el mercado tradicional no está logrando resolver.