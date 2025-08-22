Ordenan arresto contra director de la Dian y cuatro funcionarios por desacato a tutela sobre concurso de méritos

El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la orden de arresto por cinco días contra el director (e) de la Dian, Luis Eduardo Llinás Chica, y cuatro altos funcionarios de la entidad, por desacatar un fallo de tutela que ordenaba nombrar en período de prueba a candidatos de la lista de elegibles del concurso de méritos realizado en 2023.
Los sancionados deberán además pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), es decir, $7.117.500 cada uno, dinero que irá al Tesoro Nacional, como lo reveló La W.
