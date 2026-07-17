Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ojo, deportistas: molécula que durante años fue culpada del cansancio ahora es un suplemento para mejorar el rendimiento

Investigadores y chefs españoles crearon un suplemento que contiene una mezcla de lactato con hidratos de carbono, el cual podría ayudar a deportistas de alto rendimiento a tener un mejor metabolismo.

  • En el mundo, más de 620 millones de personas corren o trotan regularmente. FOTO: Carlos Velásquez
    En el mundo, más de 620 millones de personas corren o trotan regularmente. FOTO: Carlos Velásquez
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Exolactate es un nuevo suplemento desarrollado por científicos españoles que convierte el lactato en un producto comestible para deportistas. El avance utiliza la molécula que durante años fue considerada la responsable de la fatiga muscular, pero que hoy se caracteriza por ser una fuente clave de energía para el organismo.

El lactato es producido de manera natural durante el ejercicio. Durante décadas fue visto como un “desecho” que aparecía cuando los músculos ya estaban cansados. Sin embargo, las investigaciones iniciadas hace 40 años por el fisiólogo estadounidense George Brooks transformaron esa idea.

Los estudios demostraron que el lactato no es un residuo, sino una fuente de energía que puede transformarse en glucosa en el hígado o ser utilizada directamente por las células como combustible. Además, permite que el cuerpo se vaya adaptando a medida que va entrenando.

Lea: Todos quieren correr, Medellín experimenta el boom del running

A pesar de eso, hasta hace un tiempo, nadie había logrado convertirlo en un suplemento que pudiera ingerirse en cantidades suficientes para generar un efecto durante la actividad física de deportistas de alto rendimiento.

Eso fue lo que hizo el investigador en fisiología del ejercicio Aitor Viribay. Hace siete años comenzó a estudiar cómo aumentar la ingesta de carbohidratos durante pruebas de larga distancia en corredores y encontró que estos favorecen la producción de lactato en el organismo. Ese hallazgo lo llevó a buscar una forma de suministrarlo directamente a los deportistas.

Tras tres años de trabajo, junto a su equipo consiguió desarrollar una fórmula capaz de aportar entre 15 y 20 gramos de lactato por hora de manera segura y con un buen sabor. Según le explicó a El País de España, el suplemento no busca aumentar peligrosamente el lactato en la sangre. La idea es que esa molécula sea utilizada por el organismo mientras la persona hace ejercicio.

De acuerdo con Viribay, el lactato podría favorecer una mayor eficiencia metabólica: durante ejercicios de baja intensidad ayudaría a utilizar mejor las grasas como combustible y, cuando el esfuerzo aumenta, facilitaría el aprovechamiento de la glucosa. Además, también actuaría como una señal para estimular las adaptaciones que produce el entrenamiento.

Hasta ahora, Exolactate cuenta con un estudio piloto y actualmente tiene un artículo científico en revisión, un ensayo clínico en desarrollo y otras investigaciones que comparan sus características con las de los geles deportivos tradicionales. Mientras tanto, algunos corredores de montaña y ciclistas que compiten en el Tour de Francia ya lo han utilizado.

Para los investigadores, el objetivo es dar un paso más en la comprensión del metabolismo humano, el cual es considerado como el motor del cuerpo y que es esencial para asuntos como el funcionamiento adecuado del corazón o mantener regulada la temperatura corporal.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es Exolactate y para qué sirve?
Exolactate es un suplemento desarrollado por científicos españoles que permite consumir lactato durante el ejercicio. Su objetivo es que esta molécula, que el cuerpo produce de forma natural, pueda utilizarse como una fuente adicional de energía durante actividades de resistencia, como carreras de larga distancia o el ciclismo.
¿Qué es el lactato y por qué es importante para el cuerpo?
El lactato es una molécula que el organismo produce de forma natural durante el ejercicio. Aunque durante muchos años se creyó que era un desecho responsable de la fatiga muscular, hoy se sabe que es una fuente de energía que puede convertirse en glucosa en el hígado o ser utilizada directamente por las células como combustible. Además, contribuye a las adaptaciones que el cuerpo desarrolla con el entrenamiento.
¿Exolactate ya está disponible para el público?
No. Por ahora, Exolactate sigue en fase de investigación. El suplemento cuenta con un estudio piloto, tiene un artículo científico en revisión y un ensayo clínico en desarrollo. Aunque algunos corredores de montaña y ciclistas que participan en el Tour de Francia ya lo han utilizado, la noticia no indica que esté disponible para su venta al público.

Temas recomendados

Bienestar
Tendencias
Entrenamiento
Deportistas
Ejercicio
correr
España
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos