Antioquia concentra el 82,9% de las empresas que exportan hortensias en Colombia; US$69 millones en seis meses

Antioquia mantiene su liderazgo en las exportaciones de flores colombianas y, particularmente, en el mercado de las hortensias, una de las variedades con mayor presencia internacional. Durante el primer semestre de 2026, el departamento concentró el 82,9% de las empresas colombianas que exportaron esta flor, de acuerdo con un análisis del área de Investigaciones Económicas de Fenalco Antioquia. El dato refleja la concentración de esta actividad en el departamento: de las 217 empresas que exportaron hortensias desde Colombia entre enero y junio, 180 fueron antioqueñas. Pero la participación de Antioquia es todavía mayor cuando se mide por el valor de las ventas externas. El departamento concentró el 98,5% del valor libre a bordo (FOB) exportado de hortensias en el país, con más de US$69 millones durante los primeros seis meses del año. Además, este resultado representó un crecimiento de 20% frente al mismo periodo de 2025, consolidando a Antioquia como el principal territorio colombiano para la exportación de esta variedad. Le puede interesar: Plaga tiene azotados los cultivos de hortensias en La Unión, Antioquia: 350 productores están en riesgo

Antioquia también domina en aster y crisantemos

De las 217 empresas que exportaron hortensias desde Colombia durante el primer semestre de 2026, 180 fueron de Antioquia. FOTO EDWIN BUSTAMENTE

El liderazgo antioqueño no se limita a las hortensias. En el mercado de aster, el departamento representó el 81,6% del valor FOB exportado por Colombia durante el primer semestre de 2026 y concentró el 69,3% de las empresas exportadoras de esta variedad. En el caso de los crisantemos, el comportamiento también fue destacado. Antioquia alcanzó un máximo histórico en sus exportaciones, con más de US$92 millones FOB, equivalentes al 85,9% del valor exportado por Colombia. La cifra significó además un crecimiento de 6,3% frente a los seis primeros meses de 2025. Estos resultados muestran el peso que tiene la floricultura antioqueña dentro del comercio exterior del país y la capacidad de las empresas de la región para mantener y ampliar su presencia en los mercados internacionales.

GEFFA gana terreno en las exportaciones de hortensias

Dentro de este panorama aparece también el desempeño del Grupo de Exportadores Flores, Floricultora Asociados (GEFFA) de Fenalco Antioquia, que reúne a empresas dedicadas a la actividad exportadora de flores. Según el gremio, el grupo tuvo un comportamiento especialmente favorable en hortensias. Su participación en este mercado pasó de un promedio histórico de 31,1% a 35,3% durante el primer semestre de 2026. Las empresas que hacen parte de GEFFA exportaron cerca de 43 millones de tallos, un aumento de 12,5% frente al mismo periodo del año anterior. Con ese resultado, el grupo concentró el 35,8% de las unidades de hortensias exportadas por Antioquia. Fenalco Antioquia destacó que, en este mercado de exportación, “el Grupo de Exportadores Flores, Floricultora Asociados -GFFA de Fenalco Antioquia juega un rol protagónico”, especialmente por el aumento de su participación durante el primer semestre. Lea más: Granizada en La Unión, Antioquia, arrasó cultivos que iban a Estados Unidos y Rusia

Aster también crece para los exportadores del grupo

El desempeño de GEFFA también fue positivo en la variedad de aster. Durante los primeros seis meses de 2026, las empresas del grupo exportaron US$1,2 millones FOB, cifra que representó el 40,4% de los ingresos departamentales generados por esta variedad. En volumen, GEFFA concentró el 48,2% de los tallos de aster exportados por Antioquia. El comportamiento confirma que, además de su fortaleza en hortensias, el grupo mantiene una participación relevante en otros segmentos de la floricultura exportadora antioqueña. Conozca también: Flores que cruzan el cielo: así es el negocio que mueve US$ 380 millones en el Oriente antioqueño

Crisantemos alcanzan nuevos niveles de exportación

Los crisantemos también registraron un desempeño positivo entre las empresas que integran GEFFA. Sus ingresos por exportaciones crecieron 17,8% interanual, mientras que el volumen vendido al exterior aumentó 20,7%. La participación del grupo en las exportaciones de crisantemos de Antioquia llegó al 5,5% en valor FOB, por encima de su promedio histórico de 4,7%. Al analizar las diferentes variedades, GEFFA alcanzó una participación de 5,4% en pompones y de 5,8% en crisantemos estándar dentro del departamento. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: