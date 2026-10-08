ANH reserva 19,8 millones de hectáreas para futura exploración de hidrocarburos: el foco está en Llanos Orientales y costa afuera

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableció formalmente la reserva de 19.877.134 hectáreas del Mapa de Tierras de Colombia, mediante la Resolución 0614 del 2 de octubre de 2026.
La decisión implica que áreas que anteriormente figuraban como “Disponibles” pasan a la categoría de Áreas Reservadas, con el propósito de adelantar estudios técnicos antes de definir si serán ofrecidas para futuros procesos de exploración y explotación de hidrocarburos.
La resolución fue expedida por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y contempla terrenos continentales y zonas costa afuera distribuidos en 12 cuencas sedimentarias.
La reserva permitirá a la ANH recopilar e interpretar información técnica necesaria para definir cómo podrían ser ofrecidas posteriormente estas áreas a empresas o inversionistas interesados.
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De acuerdo con la resolución, los estudios servirán para determinar los procesos de selección que se adoptarían, elaborar los términos de referencia o las reglas correspondientes, definir la modalidad contractual y establecer las condiciones jurídicas aplicables a los eventuales adjudicatarios.
Es importante tener claro que la clasificación como área reservada no supone por sí misma la adjudicación de contratos de exploración o explotación. Se trata de una etapa previa en la que la entidad busca contar con información suficiente para estructurar una eventual asignación.