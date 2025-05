Las falacias de las 12 preguntas de la consulta popular

Por otro lado, es evidente que esta pregunta induce a responder “sí” por parte de quienes tienen actualmente un empleo, pero no está dirigida ni tiene en cuenta a los aproximadamente 3 millones de desempleados, ni a los trabajadores informales, como tampoco a los empleados independientes o de cuenta propia.

Colombia es uno de los países que más favorece a los trabajadores, en cuanto a la jornada diurna (de 6 a.m. a 9 p.m.), comparado con economías similares de Suramérica, como Perú, Uruguay y Chile, donde la jornada nocturna comienza a partir de las 10:00 p.m., incluso en Brasil, una economía más desarrollada, la jornada nocturna también comienza a las 10:00 p.m.

Como en la pregunta anterior, esta también induce o dirige la respuesta hacia un “sí” por parte de quienes actualmente tienen un empleo, y a su vez, es excluyente porque no tiene en cuenta a los desempleados, tampoco a los trabajadores informarles ni a los trabajadores independientes o de cuenta propia.

Y decimos manipula porque habla de unas tasas de interés pero no dice si mejores o peores. Por supuesto se presume que preferenciales, pero de todas maneras no menciona la fuente u origen de los recursos para financiar dichos créditos.

Además, es un interrogante claramente tendencioso y manipulativo, porque no tiene relación directa con la temática de derechos laborales y de seguridad social que enmarca la Consulta Popular.

Esta pregunta es innecesaria porque no tiene en cuenta el contexto integral del tema, en el sentido que el derecho a la salud establecido como derecho fundamental en nuestra Constitución Política y sus desarrollos normativos, establecidos, entre otros, en el Sistema de Gestión de la Salud y la seguridad en el Trabajo, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, Directiva 001 de 2025 —que contempla la licencia menstrual en el sector público— ya regulan en forma similar estas protecciones.

Esta, aparentemente llamativa para los jóvenes, es engañosa, tendenciosa, manipulativa e induce la respuesta hacia el “sí”. En efecto, la pregunta no tiene en cuenta que el sistema de aprendices fue diseñado para que los jóvenes tengan una experiencia laboral temprana que combine la teoría con la práctica. En el contrato de aprendizaje, la remuneración es proporcional y acorde con el grado de productividad que se tiene en esa etapa inicial de la vida laboral.

Al aumentar el costo de los contratos de aprendizaje, no solo se desestimularía su desarrollo sino que desnaturalizaría la esencia misma de los contratos de aprendizaje , afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas que usualmente utilizan este mecanismo.

Estamos de acuerdo con que los trabajadores de plataformas digitales de reparto y transporte acuerden libremente su tipo de contrato garantizando el pago de seguridad social, pero la consulta no es la vía legal ni adecuada para ello. Lo idóneo es una ley expedida por el Congreso. Entendemos que ya existen proyectos de articulado en tal sentido, lo cual violaría nuevamente el artículo 38 de la Ley estatutaria 1757 de 2015.

Es manipulativa y tendenciosa porque hace inferir en los ciudadanos que las formas de tercerización o intermediación laboral se deben eliminar, pero no se dice por cuáles razones. La pregunta no tiene en cuenta que la tercerización y la intermediación laboral son formas legítimas de vinculación que se requieren conforme a las nuevas dinámicas de la economía moderna y digital, en circunstancias especiales, como en labores específicas, por obras determinadas y por períodos limitados.

Esta pregunta es palmariamente tendenciosa y manipulativa, de acuerdo con los estándares establecidos por la Corte Constitucional y el artículo 38 de la Ley 1757 de 2015, porque hace inferir a los ciudadanos que actualmente esos grupos de trabajadores no se encuentran formalizados y, además, lo más grave, sugiere que no tienen acceso a la seguridad social, lo cual es falso.

Esta pregunta es evidentemente tendenciosa, manipuladora e induce a la respuesta afirmativa. Eso, porque no tiene en cuenta que en la economía moderna, ciertos sectores con particularidades específicas, como por ejemplo el rural, requieren de formas flexibles de vinculación como los contratos por obra, a término definido, y por prestación de servicios.

Esta pregunta, que aparenta un propósito loable y justo, no cumple con los estándares de claridad. Induce a un sí, porque no tiene en cuenta que ya existe el fondo de solidaridad pensional y que el Gobierno con un simple decreto podría establecer que un porcentaje razonable de ese fondo se destine a la creación de bonos pensionales para campesinos. La vía adecuada para la implementación de ese bono no sería la consulta popular sino las vías normativas sustentadas en argumentos técnicos y financieros razonables.