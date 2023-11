“Es lamentable. Las regalías, y lo señala la Constitución Política, son una contraprestación que el Estado recibe por autorizar a un minero la explotación de sus recursos naturales no renovables, que son propiedad del Estado. Es una contraprestación, y esa palabra es muy importante. Cuando le autorizan a las empresas deducirlas es devolverles una parte de esas regalías, por vía tributaria, entonces en términos netos estamos entregando nuestros recursos con menores contraprestaciones. Esto me parece muy delicado, obviamente soy absolutamente respetuoso de las decisiones judiciales de las altas cortes, se acatan, pero en este caso no comparto”.

¿Y qué novedades ha habido con los minerales estratégicos para la transición que el Gobierno quiere priorizar?

“A comienzo de año se hizo un estudio muy juicioso del tema e hicimos un documento llamado Lineamientos para la definición de los minerales estratégicos en Colombia, que fue aprobado por el Consejo Directivo de la ANM. Luego se procedió a expedir una resolución que determina cuáles vana ser los minerales estratégicos del país, cuyo borrador recibió varios comentarios. Ahora estamos esperando una nueva reunión del Consejo Directivo para llevar para su aprobación la resolución definitiva. En diciembre creo que estará lista, son 17 minerales que serán calificados como estratégicos”.

¿Qué significa que un mineral esté ahí y sea calificado estratégico?

“Que las áreas donde existen esos minerales van a ser reservadas por la ANM y los vamos a entregar al sector privado a través de subastas. Mientras tanto, con los otros minerales fuera de estos 17 las empresas podrán seguir haciendo propuestas para seguir explotando porque nosotros tenemos una diversidad muy grande.

Eso va a que hay gremios diciendo ‘cómo el carbón térmico no tiene usos estratégicos, entonces van a acabar con el carbón del país’. Eso es absolutamente falso, por lo que mencioné anteriormente. Lo único es que no vamos a dar más contratos para minería a cielo abierto, y además el precio del carbón térmico está bajando en el mundo, entonces son los mismos empresarios los que van a decir ‘yo no me le meto a eso’, y de hecho hoy tenemos muy pocas propuestas de carbón térmico en el país”.