Alkomprar abre nueva tienda en Medellín y completa 25 puntos de venta en Colombia

Alkomprar inaugurará este sábado 23 de agosto una nueva tienda en Medellín, generando 55 empleos, 22.000 visitantes mensuales y fortaleciendo su expansión nacional.

    Con este nuevo punto de venta, la compañía paisa alcanza 25 almacenes en Colombia, consolidando su presencia en el competitivo sector del retail tecnológico. FOTO: Cortesía.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

22 de agosto de 2025
bookmark

La cadena de tecnología Alkomprar, que nació en Medellín, anunció la apertura de su nueva tienda en el centro comercial La Central, en Medellín, este sábado 23 de agosto de 2025.

Con este nuevo punto de venta, la compañía paisa alcanza 25 almacenes en Colombia, consolidando su presencia en el competitivo sector del retail tecnológico.

La inauguración coincide con el aniversario número 22 de la empresa, lo que convierte la fecha en un hito estratégico para el fortalecimiento de la marca.

Lea más: Se comercializaron 21 millones de productos tecnológicos entre 2022 y 2025: Alkomprar

Portafolio tecnológico y experiencia inmersiva para los clientes

El nuevo espacio contará con un portafolio que incluye telefonía, video, audio, electrodomésticos, línea blanca e informática.

Además, los clientes podrán acceder al programa de crédito ágil “20 minutos”, diseñado para facilitar la financiación de productos tecnológicos de manera rápida y sencilla.

Durante los primeros días de operación, los visitantes disfrutarán de descuentos de hasta el 60% en referencias seleccionadas, como parte de la estrategia de lanzamiento.

Conozca aquí: Del barrio a la app: La Vaquita se une a DiDi Food y busca crecer en el mercado digital

Esta nueva tienda contará con experiencias inmersivas que permitirán a las marcas exhibir sus productos tecnológicos de una manera intuitiva y cercana a las necesidades de los consumidores”, afirmó Natalia Aguirre Duque, directora de Mercadeo de Alkomprar.

La tienda en La Central proyecta recibir un tráfico mensual de más de 22.000 visitantes.
Alkomprar es una compañía del sector retail de electrodomésticos, con 22 años de trayectoria en el mercado colombiano.
Actualmente cuenta con 25 almacenes en el país, en ciudades como: Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Cúcuta, Armenia, Rionegro, Montería, Neiva, Sabaneta, Bello, Apartadó, Barrancabermeja, Cartago, Piedecuesta, Valledupar y Dosquebradas.

Puede leer: Alkomprar abrió nueva convocatoria para patrocinar estudios técnicos virtuales en ventas, mercadeo y publicidad

“Con esta apertura acercamos la tecnología a más de 300 mil personas, impulsamos el empleo local y ofrecemos una experiencia de compra inmersiva con un diseño moderno y espacios interactivos que integran más de 30 marcas”, destacó Natalia Aguirre Duque, directora de Mercadeo de Alkomprar.

Lea más: Tiendas de bajo costo como D1, Ísimo y Ara generan más empleos formales en municipios, revela estudio

Plan de expansión nacional de Alkomprar

Puede leer: Alkomprar abrió nueva convocatoria para patrocinar estudios técnicos virtuales en ventas, mercadeo y publicidad

La tienda en La Central proyecta recibir un tráfico mensual de más de 22.000 visitantes, principalmente de las comunas de Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

En términos laborales, la compañía informó que se generarán 55 empleos directos e indirectos, la mayoría ocupados por habitantes de la zona céntrica de Medellín.

De esta manera, Alkomprar dijo que refuerza su apuesta por el desarrollo económico local y la dinamización del comercio en la ciudad.

Esta apertura en Medellín hace parte del plan de expansión de la compañía, que contempla nuevas sedes en distintas ciudades del país con el propósito de acercar la tecnología a más comunidades.

Además: Alkomprar, que nació en Medellín, ya llegó a 930 municipios de Colombia en dos décadas de estar en el mercado

Actualmente, Alkomprar cuenta con 25 almacenes distribuidos en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Cúcuta, Armenia, Rionegro, Montería, Neiva, Sabaneta, Bello, Apartadó, Barrancabermeja, Cartago, Piedecuesta, Valledupar y Dosquebradas.

Alkomprar cuenta con 25 almacenes distribuidos en ciudades.

Temas recomendados

Tecnología
Comercio
Ventas minoristas
Supermercados
Comerciantes
Centro comercial
Tiendas
Colombia
Medellín
