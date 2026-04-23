SIC evalúa compra por parte de Alicorp para quedarse con Flora Food, fabricante de margarina Rama

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la recepción de una solicitud de integración empresarial que contempla la adquisición del portafolio de marcas de Flora Foods Colombia, entre ellas la reconocida margarina Rama, por parte de Alicorp, compañía con sede en Perú y parte del Grupo Romero.

Según el documento radicado ante la autoridad, la operación contempla la compra del 100% de las participaciones de las sociedades operativas del Grupo Flora en Sudamérica (excepto Brasil), Centroamérica (excepto México) y el Caribe, lo que daría lugar a una nueva estructura empresarial integrada.

Alicorp, fundada en 1950, es uno de los principales jugadores de consumo masivo en América Latina. De hecho, a comienzos de 2026 también protagonizó otra movida relevante al firmar un acuerdo con Unilever para adquirir su negocio de aseo doméstico en la región, incluyendo marcas como FAB, Vel Rosita, Lavo Matic, Aromatel y Coco.

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