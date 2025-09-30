x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

FMI lanza alerta para Colombia: deterioro del marco fiscal podría provocar una “parada súbita en los flujos de capital”

El Fondo Monetario Internacional presentó un diagnóstico mixto sobre Colombia: avances en inflación y reservas, pero crecientes alertas sobre el deterioro fiscal, aumento de la deuda y riesgos que amenazan la confianza de inversionistas.

  • Según el organismo, la política fiscal del país se ha deteriorado de manera significativa tras los reiterados desvíos fiscales y la suspensión temporal de la regla fiscal. Foto: Colprensa y Getty
    Según el organismo, la política fiscal del país se ha deteriorado de manera significativa tras los reiterados desvíos fiscales y la suspensión temporal de la regla fiscal. Foto: Colprensa y Getty
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

30 de septiembre de 2025
bookmark

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la consulta del Artículo IV de 2025 con Colombia y presentó un balance mixto de la economía en un año preelectoral. Mientras resaltó los avances en materia de crecimiento e inflación, advirtió sobre riesgos importantes en el frente fiscal.

Según el organismo, el aumento de la deuda y del déficit ha elevado los diferenciales soberanos y debilitado la confianza de los inversionistas, un escenario que amenaza la llegada de capitales al país. El foco de preocupación está en el deterioro de las finanzas públicas y en la suspensión de la regla fiscal anunciada por el Gobierno en junio pasado.

Riesgos internos y externos en aumento

El FMI advirtió que la incertidumbre política, el deterioro de la seguridad y posibles retrasos en la consolidación fiscal amenazan con debilitar aún más la confianza de los inversionistas y, en un escenario extremo, podrían desencadenar “una parada súbita en los flujos de capital” hacia Colombia.

Puede leer: El futuro de la reforma tributaria por $16 billones no está despejado en el Congreso

Según el organismo, la política fiscal del país se ha deteriorado de manera significativa tras los reiterados desvíos fiscales y la suspensión temporal de la regla fiscal—considerada una ancla clave— desde la solicitud de la Línea de Crédito Flexible (LCF) en 2024.

El informe también señaló que el marco fiscal, antes calificado como “muy sólido”, ha perdido fortaleza, lo que compromete la nota necesaria para mantener el acceso a la LCF.

En este contexto, los directores del FMI instalaron al Gobierno a redoblar esfuerzos para cumplir las metas de déficit en el corto plazo y llamaron retomar la regla fiscal en 2028.

Entérese: Presupuesto General 2026: lo que viene tras el recorte de $10 billones aprobado por el Congreso

No obstante, advirtieron que reinstaurar la regla fiscal en esa fecha exigirá un esfuerzo sustancial de consolidación. “Aunque la mejora de la confianza y la disminución de los diferenciales podrían atenuar el efecto contractivo del ajuste fiscal sobre el crecimiento”, anotaron.

En el frente externo, el FMI destacó riesgos como el endurecimiento de las condiciones financieras globales, nuevas barreras comerciales, políticas migratorias más estrictas y tensiones geopolíticas, factores que podrían afectar exportaciones, inversión extranjera directa, remesas y elevar los costos de financiamiento.

Le interesa: Así es la arriesgada jugada del MinHacienda para bajar la deuda de Colombia y darle más caja al Gobierno

Llamado a tomar medidas para reducir costos de endeudamiento

Dado este panorama, los directores del organismo internacional destacaron la importancia de emprender acciones decididas y realistas para implementar el plan de consolidación, lo que contribuiría a volver a anclar las expectativas, reducir los costos de endeudamiento y mejorar la combinación general de las políticas.

En este sentido, recomendaron adoptar una combinación equilibrada de medidas de gasto e ingresos favorables al crecimiento, abordar las rigideces presupuestarias y adoptar una planificación de contingencias sólida.

Temas recomendados

Inversiones
Inversión Extranjera Directa
Ministerio de Hacienda
Cuentas fiscales
Déficit fiscal
Fondo Monetario Internacional
regla fiscal
Fiscal
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida