Alcaldías y gobernaciones podrán invertir en obras fuera de su territorio para reconstruir el país

Las entidades territoriales podrán destinar recursos para financiar o cofinanciar proyectos de inversión fuera de su propia jurisdicción cuando estos estén dirigidos a atender los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
La medida está contemplada en el Decreto 1381 de 2026 y busca permitir que municipios y departamentos con mayor capacidad fiscal, así como entidades que no hayan resultado afectadas, puedan aportar recursos para atender las necesidades de los territorios golpeados por la emergencia.
Una de las principales características de esta facultad es que la entidad que entregue los recursos no tendrá que recibir un beneficio directo del proyecto financiado.