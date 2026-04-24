Consejo de Estado admite tutela de Jorge Carrillo, pero le niega el regreso inmediato a la presidencia de ISA

El caso de Jorge Carrillo suma un nuevo capítulo en los tribunales, pues el exdirectivo ya recibió respuesta tras presentar una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el objetivo de regresar a la presidencia de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). Según conoció EL COLOMBIANO, aunque el alto tribunal admitió la tutela para su estudio, también negó la medida provisional con la que Carrillo buscaba suspender los efectos de la sentencia que anuló su nombramiento, lo que mantiene vigente, por ahora, su salida del cargo. Fuentes cercanas al caso explicaron a este medio que la decisión del Consejo de Estado era esperada, dado el alto estándar que exige la ley para suspender una sentencia judicial mediante tutela. Según indicaron, la estrategia de la defensa de Carrillo consiste en que una sección distinta del Consejo de Estado evalúe si en el proceso que anuló su elección se vulneraron derechos fundamentales. Sin embargo, advirtieron que este tipo de medidas solo prospera en casos excepcionales. Desde esta perspectiva, la tutela sería un intento por revertir una decisión que ya fue ampliamente sustentada en sede judicial. Entérese: Jorge Carrillo insiste en regresar a ISA: presentó tutela ante el Consejo de Estado

¿Qué viene tras la admisión de la tutela?

Con la admisión del recurso, el Consejo de Estado deberá notificar a las partes involucradas para que se pronuncien. Posteriormente, el tribunal tendría un plazo cercano a ocho días para emitir una decisión de fondo. Aunque el proceso abre una nueva instancia, las probabilidades de que se revierta la nulidad son bajas. “Es muy poco probable que se deje sin efecto el fallo”, añadió la fuente consultada, quien también anticipó que, en caso de una decisión adversa, el exdirectivo aún podría impugnar. Además, insistió en que el proceso que llevó a la nulidad evidenció irregularidades claras en la elección, incluyendo cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos y la forma en que se adelantó la selección. Lea también: ISA eligió su nueva junta directiva en medio de fuertes cuestionamientos a Ricardo Roa, con 27% de abstención

De la nulidad a la tutela: el trasfondo del caso

La acción de tutela se presenta luego de que el Consejo de Estado ratificara la nulidad de la elección de Carrillo, decisión que dejó sin efectos su designación al frente de ISA. Tras ese fallo, la defensa del exdirectivo intentó primero una aclaración de la sentencia, recurso que fue rechazado por el tribunal al considerar que no existían dudas jurídicas. Cabe recordar que la Sección Quinta del Consejo de Estado, bajo la ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, concluyó que el proceso de selección estuvo viciado por una “expedición irregular” con suficiente entidad para afectar su validez. La controversia tuvo su origen en la sentencia del 26 de febrero de 2026, impulsada por los demandantes Luis Eduardo Peláez Jaramillo y Julio César Yepes Restrepo. Conozca más: Jorge Carrillo salió de ISA: junta directiva dio por terminado su contrato tras fallo del Consejo de Estado

Reacciones: críticas al intento de regreso