Programa Abrigo ya desembolsó $8,9 billones en créditos por ola invernal: Antioquia concentra el 60%

La Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) presentó este 19 de junio el primer balance del programa Abrigo, una iniciativa acordada el pasado 11 de marzo con el gremio bancario para impulsar la recuperación económica de los territorios afectados por la ola invernal de febrero de 2026, con especial énfasis en Córdoba y otras regiones impactadas por las lluvias.
El programa, que comenzó a operar el 12 de marzo de 2026 y tendrá una duración de un año, surgió como una alternativa conjunta entre el Gobierno y el sector financiero para evitar la implementación de inversiones forzosas y, al mismo tiempo, dinamizar el crédito en zonas golpeadas por inundaciones y afectaciones productivas.
La alianza es liderada por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y busca aliviar la carga financiera de los damnificados y promover la reactivación económica en ocho departamentos: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.