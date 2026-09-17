Gobierno de Abelardo de la Espriella mueve sus fichas en la Cámara de Comercio de Bogotá

El gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a definir sus representantes en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), con la designación de cuatro miembros principales que llegarán en reemplazo de quienes ocupaban esos cargos en representación del Gobierno Nacional. Los nuevos integrantes son Jaime Alberto Cabal, Luis Alberto Arango, Gregory Steven Schaller y Lewis Giovanni Grosso. Los cuatro fueron designados como miembros principales de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Con estos nombramientos, saldrán de la Junta José Orlando Rodríguez, Polo Ávila Navarrete, Roberto Robles Ángel y Luz Marcela Morales.

Los nuevos representantes

Entre los designados está Jaime Alberto Cabal, ingeniero industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta además con una Maestría en Economía de la American University de Washington D.C. y cursó estudios de Alta Dirección en la Universidad de Los Andes y en el Inalde Business School. Actualmente, Cabal es presidente de Fenalco. Consulte: Gremios en Medellín advierten consecuencias del aumento del mínimo: mano de obra podría ser sustituida por automatización Otro de los designados es Gregory Steven Schaller, quien fue uno de los promotores de firmas del movimiento Defensores de la Patria. Su actividad empresarial se concentra en un holding que reúne a Schaller Design & Technology, Schaller Design Lab y Schaller Design Group. El cuarto integrante mencionado es Lewis Giovanni Grosso, abogado de la Universidad del Norte. Tiene una especialización en Seguros y estudios en Business Administration and Management de la Universidad Externado de Colombia. Grosso se desempeña actualmente como vicepresidente de Distribución y Ventas de Allianz Colombia. La información suministrada sobre Luis Alberto Arango no incluye detalles sobre su formación académica, trayectoria profesional o cargo actual.

¿Por qué cambió la representación del Gobierno en las cámaras?

Las nuevas designaciones se producen días después de la expedición del Decreto 1369 del 9 de septiembre, mediante el cual se dieron por terminadas las designaciones de los miembros principales y suplentes que, en representación del Gobierno Nacional, integraban las juntas directivas de las cámaras de comercio. A partir de esa decisión comenzó el proceso para conformar nuevamente la representación gubernamental en estos órganos directivos. En el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Junta Directiva está conformada por 12 renglones. Ocho son elegidos por los empresarios para periodos de cuatro años y cuatro corresponden a representantes del Gobierno Nacional. Cada renglón cuenta con un miembro principal y un suplente.

Por esta razón, al Ejecutivo le corresponde designar cuatro miembros principales y cuatro suplentes en la Junta Directiva de la CCB. El proceso de conformación comenzó con los primeros decretos de designación y deberá completarse con la totalidad de los representantes del Gobierno.

El poder del Gobierno en la Junta Directiva de la CCB

La participación del Ejecutivo puede representar hasta una tercera parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. A diferencia de los representantes elegidos por los empresarios, los miembros designados por el Gobierno Nacional no tienen un periodo definido. De acuerdo con la normativa señalada en la información suministrada, pueden ser designados o removidos en cualquier momento. El cambio, por tanto, modifica la representación gubernamental dentro de una de las principales cámaras de comercio del país, aunque la participación del Ejecutivo está limitada a los cuatro renglones que le corresponden. Entérese: “Sí es viable que el empresariado antioqueño participe en reconstrucción de Chocó y el Eje”: presidenta Cámara de Comercio de Medellín Los cambios en la representación gubernamental de las cámaras hacen parte de una red que reúne 58 cámaras de comercio, con 230 sedes en todo el territorio nacional y más de 5.000 colaboradores, según la información de Confecámaras. La red tiene presencia en 100 % del territorio nacional e incluye, entre otras, las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Manizales, Ibagué, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Armenia, Montería y Valledupar. La decisión adoptada mediante el Decreto 1369 y las posteriores designaciones, por lo tanto, impacta la representación del Gobierno dentro de esta estructura nacional de cámaras de comercio.

Las juntas directivas seguirán funcionando

La salida de los representantes del Gobierno no significa que las juntas directivas de las cámaras de comercio queden sin funcionamiento. El decreto recuerda que la representación gubernamental no supera una tercera parte de cada junta directiva. Además, de acuerdo con el Código de Comercio, existe quórum para deliberar y decidir cuando está presente la mayoría absoluta de sus miembros. Por ello, mientras se realizan las nuevas designaciones, las juntas directivas pueden continuar sesionando y adoptando decisiones con los miembros restantes, siempre que se cumpla el quórum establecido. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El proceso de conformación de la representación gubernamental continuará hasta completar los cuatro miembros principales y cuatro suplentes que corresponden al Ejecutivo en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Le puede gustar: De la Espriella retira a todos los delegados del gobierno anterior ante las cámaras de comercio

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