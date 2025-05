El aumento de impuestos disparó el contrabando de cigarrillos en Colombia

Entre 2017 y 2024, la participación de productos ilegales en el mercado se duplicó, pasando del 18% al 36%. Esta situación no es casual: el fuerte aumento del impuesto al cigarrillo aprobado en la reforma tributaria de 2016, que triplicó su valor, encareció el producto legal sin reducir significativamente el consumo. Según la Bitácora Económica de Fenalco, el resultado fue un incentivo directo al mercado ilegal, que hoy domina amplias zonas del país. El cigarrillo es un bien inelástico, lo que significa que, aunque suba de precio, la gente no deja de consumirlo.

“En cambio, muchos optaron por buscar alternativas más baratas, y las encontraron en el mercado ilegal. Esto se agravó porque el impuesto solo afecta a los productos legales, ampliando aún más la diferencia de precios. En 2024, una cajetilla legal costaba en promedio $11.000, mientras que una de contrabando apenas llega a $4.500. Solo el valor del impuesto (más de $4.500) supera el precio total del cigarrillo ilegal”, se lee en el texto del gremio de los comerciantes.

Este fenómeno ha tenido un impacto negativo sobre las finanzas públicas y el comercio formal. Según Invamer, las pérdidas fiscales por contrabando de cigarrillos superaron el billón de pesos en 2024. Además, estudios muestran que por cada 1% que crece el contrabando, las ventas legales caen un 0,27%.

Así, el alza de impuestos no solo no logró su objetivo de reducir significativamente el consumo, sino que debilitó el mercado formal y benefició a redes ilegales que no pagan impuestos y que operan sin control.

La expansión del contrabando es especialmente crítica en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena y Córdoba, donde este flagelo alcanza niveles superiores al 70%. Esto pone en riesgo los recursos que reciben las regiones para salud, educación y deporte, financiados en parte por este impuesto.

El caso del cigarrillo muestra que, cuando los impuestos no se acompañan de estrategias de control, educación y equilibrio, terminan teniendo efectos contrarios a los buscados. “Replantear esta política es urgente”, abogó Fenalco.