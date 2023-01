La inflación, las altas tasas de interés y el fin a los subsidios no VIS afectarán negativamente las ventas de vivienda en el 2023 , y llevaría a que muchas familias colombianas no puedan cumplir con su sueño de tener casa o apartamento propio.

Y para estas familias, el panorama no está despejado ya que a una inflación que está en 13,12%, llevará a que el Banco de la República sin duda suba aún más las tasas de interés para desestimular el consumo de los colombianos.

Así, para los hogares del país que estén interesados en adquirir una unidad habitacional, la nueva realidad es que les representará menores montos de dinero en los créditos finales aprobados y para ser desembolsados, lo que llevará a que no puedan tener el cierre financiero trazado con respecto al inmueble que proyectan adquirir. Más cuando el poder adquisitivo también ha decrecido.

“Núcleos familiares que en la preventa compraron una casa o un apartamento en el 2021 o 2022, y cuyas entregas están programadas para el 2023, los créditos que solicitaron al sector financiero entran nuevamente a estudio para su revalidación. Así, si inicialmente se le preaprobaron $100 millones, el banco le informa que ahora son $60 millones o menos”, señaló Felipe Echeverri, presidente de Constructora Capital Medellín.

Incertidumbre

Y es que la situación no está nada fácil para las familias que se metieron en el negocio de adquirir vivienda y que por capacidad financiera hoy están con la incertidumbre de si podrán finalmente tener su casa o apartamento.

Ese es el caso de Vanessa Rendón, quien con su pareja, inició en diciembre de 2020 el proceso para comprar apartamento en uno de los tantos proyectos inmobiliarios que se desarrollan actualmente en el municipio de Caldas (Antioquia).

Además de solicitar el crédito hipotecario a la entidad financiera que escogieron, también se postularon a un subsidio de vivienda No VIS, esto último teniendo como fin que fuera un aporte significativo ya que amortiguaba la cuota mensual por siete años.

“Cuando el banco preaprobó el crédito hipotecario las cuotas mensuales quedaron trazadas con tasa fija en $1.580.000 por 15 años. Y con el subsidio, la suma calculada para nosotros pagarle al banco cada mes estaba en poco más de $1.000.000”, contó Vanessa.

Sin embargo, con el pasar de las semanas su incertidumbre sobre la posibilidad de tener apartamento creció. Al incremento en las tasa de interés por los ajustes que viene realizando el Banco de la República en los últimos 10 meses (llegó al 12% en diciembre) como medida para frenar la inflación, se sumó el anunció del nuevo gobierno de no continuar con los subsidios No VIS. “Fue mucho tiempo sin tener la certeza de si podríamos cubrir la cuota mensual”, recordó.

Y su temor se hizo realidad, ya que en días pasados recibieron la tan esperada noticia que les cayó como un balde de agua fría: la cuota mensual del crédito hipotecario les aumentó en más del 110%, ya que la obligación quedó entre $2.300.000 y $2.600.00

“Con nuestros ingresos no podemos cubrir la mensualidad ya que subió más del doble. Además, el otro temor que tenemos es por la cuota inicial que ya dimos y que se perdería por incumplimiento del negocio si decidimos no seguir. Como hay un contrato de por medio, al no cumplirlo la multa se nos llevaría la plata que ya entregamos”, señaló.

Tasas y alternativas

De acuerdo con asesores de créditos hipotecario consultados por EL COLOMBIANO sobre el fin de los subsidios No VIS y el incremento en la tasas de interés, y sobre cómo esto afectarán las cuotas mensuales, explicaron de entrada que este fenómeno ha llevado a que la capacidad de pago que tenían las familias hace ocho o 10 meses no llegue a ser la misma en la actualidad.

Incluso, fueron más allá y precisaron que, con el incremento en las tasas de interés (hace ocho o 10 meses era de 8,5% y hoy están en el 18%), las cuotas de ese crédito hipotecario prácticamente se duplican, así una familia que esta con el mismo ingreso se quedaría sin capacidad de pago para atender la obligación.

Los asesores además explicaron que el comportamiento alcista en las tasas de interés también va en contra de los indicadores de ley, los cuales señalan que la cuota del crédito hipotecario no puede superar el 30% de los ingresos del hogar.