Cinco de cada 10 motos vendidas en Colombia ya se compran a crédito: estas son las preferidas por los colombianos

El 2025 fue un año histórico para la industria de las motocicletas en el país. Por primera vez, Colombia superó la barrera de los 1,1 millones de motos vendidas, una cifra que confirma algo que ya se percibe en las calles. Pues la moto dejó de ser un bien aspiracional para convertirse en una necesidad cotidiana.
Detrás de ese récord hay un factor que se repite en concesionarios de todo el país y es el acceso al crédito. En promedio, cinco de cada diez motos vendidas por las principales marcas se adquirieron mediante financiación, una señal clara de que el crecimiento del sector está atado, en buena medida, a las facilidades de pago.
Según el informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, Bajaj, AKT, Yamaha y Honda lideraron las ventas durante el año. Bajaj se quedó con el primer lugar al registrar 180.572 unidades, seguida por AKT con 175.555, Yamaha con 167.512 y Honda con 136.457 motocicletas.
En conjunto, estas marcas concentraron más del 60% del mercado nacional (743.512 unidades) y todas coinciden en una estrategia común: hacer del crédito una puerta de entrada al mundo de las motos.