El 2023 será un año clave para el futuro a corto y mediano plazo de Ecopetrol. Y el panorama no está del todo despejado para la operación de la petrolera , más cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido en que no habrán nuevos contratos para exploración.

“Más allá de las ideologías, la política energética es técnica y económicamente errada, además jurídicamente incierta, contradice las necesidades fiscales del país y no contribuye en nada a la descarbonización . Son esfuerzos inútiles de muy alto costo, que no están haciendo las economías que sí contribuyen de forma significativa al cambio climático y que van a representar para Colombia la pérdida de los ingresos necesarios para la sostenibilidad del país”, señaló Vesga.

La consultora en temas petroleros explicó que no es solo el anuncio de frenar la nueva exploración , que “es de la mayor gravedad para el país”, sino la combinación de esa decisión con las otras ya anunciadas: sobretasa de renta, no deducibilidad de las regalías, y el cambio en el régimen de zonas francas, contenidas en la tributaria.

Para otros analistas consultados, el valor de la petrolera nacional estará directamente ligado con el volumen de sus reservas de crudo recuperables, pero teniendo presente en las cuentas que si no hay hallazgos suficientes para reemplazar el petróleo que se extrae (por decrecimiento en la exploración), no solo caen los ingresos de la compañía, sino además que el volumen de producción estaría por debajo de los 700.000 barriles promedio día, ya que mermarían los costos de operación.

“Ante los anuncios del gobierno como prohibir el fracking y no asignar nuevos contratos, el próximo año Ecopetrol seguramente concentrará su tarea en el desarrollo de proyectos de recobro mejorado, donde tiene un potencial importante en gas natural, así como en reducir el pasivo exploratorio que la empresa puede tener en las áreas ya asignadas, donde también tiene todavía mucho por hacer”, señaló Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy.

El analista subrayó que el 2023 será el año clave para definir si se avanza o no en el desarrollo de los bloques off shore y la operación internacional en México, Brasil y Estados Unidos (con fracking incluido en ese país), “que irán de la mano de los resultados actuales y de la decisión del nuevo gobierno de avanzar o no con el desarrollo de este potencial, lo cual aún no es claro”.