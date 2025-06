Activismo con dineros públicos: así se financia la vitrina de Levy Rincón en RTVC

“Yo me gano mi plata solo. No necesito que ningún malparido me pague. Y no me interesa trabajar con Petro ni pedirle puestos a nadie. Yo soy YouTuber. Eso es lo que soy. No un pedidor de puestos ni de contratos”.

En estos términos, el influenciador Levy Rincón Herrán desdeñaba y arremetía en octubre de 2022 contra quienes contrataban con el Estado. Sin embargo, bastaron poco más de dos años del “Gobierno del Cambio” para montarse en la ola y, al igual que otros activistas petristas, terminar accediendo a la contratación estatal que otrora censuró y reprochó con dureza.

A través del contrato 1253 de 2025, suscrito a dedo a finales de abril con la Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC (Sistema de Medios Públicos), Rincón accedió a un contrato por prestación de servicios por apenas cuatro meses por valor de $28 millones. Aunque el objeto es desarrollar “actividades de locución y productor para las plataformas de RTVC”, su alcance es mayor.

Desde mayo el activista cuenta con vitrina propia –con producción pagada por el Estado y con alcance nacional a través de 73 frecuencias–, para amplificar lo que venía haciendo desde 2019 con su programa en YouTube, “Notiparaco”. De lunes a viernes, entre las 4:30 y 5:20 de la tarde, Rincón dirige ‘Al Fondo a la Izquierda’, un programa que RTVC catalogó como un espacio de opinión política.