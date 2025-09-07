x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

hace 7 horas
"Yo escribo siempre con rabia", Gilmer Mesa sobre su nueva novela Los espantos de mamá

hace 7 horas
Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Gilmer Mesa, una de las voces más importantes de la literatura colombiana contemporánea, lanzó su cuarta novela, Los espantos de mamá. Un libro donde los mitos se cruzan con los desaparecidos de la guerra en Colombia. Aquí las madres son las grandes protagonistas....

Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Sara Kapkin
Sara Kapkin

