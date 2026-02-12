x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Multimedia
hace 3 horas
bookmark

En tres años y medio de gobierno, Gustavo Petro ha tenido más de 68 ministros, y ahora diez de sus colaboradores más cercanos enfrentan graves problemas judiciales. Desde títulos falsos y violación de topes de campaña, hasta el escándalo de corrupción en la UNGRD que tiene a dos exministros en la cárcel y a un exdirector del Dapre prófugo en Nicaragua. Con seis meses antes de terminar su mandato, la pregunta que todos se hacen es: ¿todo este entramado fue a espaldas del presidente?

hace 3 horas
El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano

