La estrategia con la que Trump desarmó a Petro

2026-02-06 17:31:48

En esta emisión analizamos tres temas clave: la estrategia de Trump que desarmó a Petro con halagos y gorras firmadas; la caída de Cepeda de la consulta y el ascenso de Roy Barreras con listas cuestionadas; y los chats de Miguel Quintero que revelan comisiones del 20% y presunta corrupción en el Área Metropolitana. Un gobierno sin rumbo en año electoral decisivo....