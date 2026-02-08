Cómo un joven de Medellín creó 137 gimnasios en el mundo y ahora va al Senado

Wílder Zapata, creador de los gimnasios Action Black, nos cuenta su inspiradora historia de superación. Nacido en Aranjuez en 1991, creció en una familia humilde. Su padre, con tres trabajos, le enseñó el amor al trabajo. Ganó el reality El Desafío y con el premio llevó a sus padres al mar, les compró casa y emprendió. Hoy tiene 137 gimnasios en 7 países empleando 5 mil personas. Ahora, a sus 34 años, es candidato al Senado por Creemos con el número 7, buscando construir un país de oportunidades donde historias como la suya sean la norma, no la excepción.