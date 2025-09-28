bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Yo arreglé todos los desastres que Petro dejó en Bogotá y voy a hacer lo mismo con Colombia”: Enrique Peñalosa

28 de septiembre de 2025

En entrevista con EL COLOMBIANO, el precandidato a la presidencia, Enrique Peñalosa aborda su ideología, enfocada en dar prioridad a los más vulnerables mediante resultados y capacidad gerencial. Menciona ejemplos de su gestión, como Transmilenio y los proyectos de vivienda social. Para el desarrollo del país, propone fomentar la inversión privada y eliminar obstáculos a proyectos clave (minería, altillanura). Además, critica fuertemente la gestión de Gustavo Petro en la Alcaldía, a quien considera su antítesis y acusa de dejar un “lío monumental” en salud y transporte....