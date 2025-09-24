x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Multimedia
hace 8 horas
bookmark

Amanecederos ilegales fueron demolidos para controlar la seguridad en el Cerro de las Tres Cruces

hace 8 horas

Un gran operativo policial en Medellín desmantela y demuele varias construcciones ilegales en el cerro Las Tres Cruces. Mira cómo las autoridades actuaron contra las fiestas clandestinas, la contaminación y la inseguridad que afectaban a la comunidad de la capital antioqueña. ...

