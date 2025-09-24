hace 8 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Amanecederos ilegales fueron demolidos para controlar la seguridad en el Cerro de las Tres Cruces

Un gran operativo policial en Medellín desmantela y demuele varias construcciones ilegales en el cerro Las Tres Cruces. Mira cómo las autoridades actuaron contra las fiestas clandestinas, la contaminación y la inseguridad que afectaban a la comunidad de la capital antioqueña. ...