hace 8 horas Así fue el rescate de los 23 mineros atrapados en Segovia

2025-09-25 10:14:52

La Agencia Nacional de Minería informó que tras 50 horas de trabajos fueron rescatados los 23 mineros que desde el lunes, por cuenta de una falla geotécnica, habían quedado atrapados a 15 metros en un socavón de la mina La Reliquia, que cuenta con título minero para explotación aurífera....