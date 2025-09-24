hace 9 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Enorme socavón se abrió en vía de Bangkok

hace 9 horas

2025-09-24 10:15:56

Un tramo de una concurrida calle de la capital de Tailandia se hundió el miércoles por la mañana, dejando un agujero de decenas de metros de profundidad frente a un importante hospital y obligando a evacuar a las personas que se encontraban en las inmediaciones....