26 de septiembre de 2025

2025-09-26 18:22:44

En este nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana.

Petro salió del clóset con Stalin: El presidente Petro usó el escenario de la ONU para defender a Joseph Stalin, argumentando que su socialismo debió expandirse, no su estatismo. Se critica su incoherencia, pues defiende a Stalin (señalado de causar más muertes que Hitler) y luego critica los campos de concentración de migrantes. En un discurso radicalizado, Petro defendió a Cuba y Venezuela, y afirmó que el Tren de Aragua “no son terroristas”, en un intento de desmontar los argumentos de EE. UU. contra Nicolás Maduro.

¿Se le dañó la estrategia de la consulta a Petro?: analizamos el pulso interno del Pacto Histórico tras la inscripción de Quintero y Corcho a la consulta de octubre. Líderes como Bolívar y Muhamad se opusieron a servir como “extras” de Quintero, quien usaría maquinaria y clanes políticos. La MOE advirtió altos riesgos jurídicos si la consulta obliga a apoyar al...