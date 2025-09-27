bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Estados Unidos revoca la Visa a Petro por Incitar a la desobediencia de sus soldados

27 de septiembre de 2025

2025-09-27 11:17:38

El Departamento de Estado de EE. UU. revocó la visa de Gustavo Petro, citando sus ”acciones imprudentes e incendiarias” durante una manifestación pro-Palestina en Nueva York, donde instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes militares y a no apuntar sus fusiles contra la humanidad. Esta medida fue calificada como un golpe directo a las relaciones bilaterales. En respuesta, Petro afirmó que la acción rompe las normas de inmunidad de la ONU, y declaró que no necesita el documento al ser un ciudadano libre y europeo....