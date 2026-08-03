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“No vengo a retirarme a Nacional, vengo a seguir ganando títulos”

hace 14 minutos
John Eric Gómez

Comunicador Social-Periodista bilingüe (inglés y español). He trabajado en Radio Bolivariana, RCN y Telemundo. Hago parte de EL COLOMBIANO. Recibí premios Ovations de la NBC. Lideré el sitio web hispano de NBCOlympics.com para los Olímpicos de Beijing 2008, edité y establecí el contenido de video original para la programación en web de la Selección Mexicana en Medios Digitales de Telemundo. Responsable de la gestión editorial de la portada de yahootelemundo.com. Enviado especial al Mundial de Rusia 2018, la Copa América en Chile 2015, los partidos de clasificación al Mundial de la Selección Colombia, la Asamblea General de la ONU en 2009, y el rescate de los 33 mineros en Chile.

Franco Armani regresó a Atlético Nacional con la misma mentalidad que lo convirtió en uno de los grandes ídolos de la historia verdolaga: ganar. En este episodio de Línea de Gol, el arquero argentino habló de su evolución tras conquistar América, el mundo y múltiples títulos con River Plate y la Selección Argentina, explicó por qué no considera este regreso como un retiro, analizó el presente del club, elogió el proyecto de Lucas González y reveló cómo vive este nuevo desafío junto a su familia en Medellín....

John Eric Gómez
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