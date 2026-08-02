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hace 1 hora
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Criollitos, “feitos” pero enamoradores

hace 1 hora
Juan Sebastián Carvajal Beltrán

Editor del área audiovisual

Jeann Carlos Rodríguez Caro

Son casi tres décadas de historia, amor y miles de huellas recorriendo Medellín. La Caminata Canina y de Mascotas de Tierragro celebra este año su edición número 27, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad y el encuentro que, año tras año, da apertura oficial a la Feria de las Flores. Lo que comenzó como una iniciativa para promover el bienestar animal hoy reúne a miles de familias que encuentran en sus perros un motivo para compartir, cuidar y celebrar....

Juan Sebastián Carvajal Beltrán
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Jeann Carlos Rodríguez Caro
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